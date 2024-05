En marxa la reunió d'urgència entre el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, Adif i Renfe pel caos a Rodalies

En marxa la reunió entre el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, Adif i Renfe a la seu del Departament de Territori per afrontar el caos a Rodalies durant aquest diumenge, jornada electoral a Catalunya. En la trobada està previst debatre el pla de mobilitat alternatiu pels propers dies i mentre no se solucioni la greu avaria, que ha estat provocada per un robatori de coure aquesta matinada a Montcada Bifurcació.

Hi ha assistit el secretari general, Joan Jaume Oms, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas. Entre els presents, també hi ha la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de TMB, Laia Bonet, el tercer tinent de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.

Per part del Govern, també hi han assistit els responsables de la Direcció General de Transports, Servei Català del Trànsit i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Precisament, una de les mesures que el Govern posarà sobre la taula a la reunió és l'augment de freqüències al servei de Ferrocarrils dilluns per la previsió d’augment de passatgers arran de la situació a Rodalies.

Segons han detallat fonts del Departament a l'ACN, les línies del Vallès funcionaran amb l’horari d’hora punta, amb trens cada 2,5 minuts a Sant Cugat i cada 5 minuts a Terrassa i Sabadell, més enllà de la franja habitual, que és d’entre 7.30 hores i 9.30 hores.

A la línia Llobregat-Anoia es reforçarà el servei entre Barcelona i Martorell amb trens que doblaran la capacitat, amb sis cotxes, i s’afegiran més circulacions mentre hi hagi una forta demanda.

La xarxa de Rodalies ha viscut una jornada d'afectacions generalitzades aquest diumenge per accedir a Barcelona i amb línies senceres com l'R3 que no ha prestat servei en tot el dia.

El robatori de coure d'aquesta matinada ha provocat una sobretensió i ha afectat les subestacions de l'àmbit de rodalia. Des de les 4 de la matinada s'han produït diversos incendis en el cablejat del sistema de senyalització.

Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència des de primera hora, però no hi ha previsió de normalització del servei ni és possible garantir un altre tipus de servei ferroviari, motiu pel qual es recomana utilitzar altres mitjans de transport.

Durant tot el dia, han estat tancades al públic les estacions de Barcelona Sant Andreu, el Clot, Fabra i Puig, Torre Baró, Arc de Triomf i Sagrera.

A banda de les línies directament afectades pel robatori i els incendis, altres serveis han tingut greus alteracions per la dificultat de quadrar els materials i els maquinistes.

És el cas de l'R7 i l'R8. Els trens han circulat de manera precària, amb reducció de freqüència i increments de temps de viatge només per l'R1 entre Badalona i Maçanet, a l'R2 sud el recorregut és l'habitual, però amb moltes afectacions; a l'R2 nord circulen entre Montcada Reixac i Maçanet; l'R4 Nord circula entre Cerdanyola i Manresa/Lleida; i l'R4 Sud ho fa entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet. S’ha restablert la circulació de les línies R13, R14, R15, R16 i R17.

