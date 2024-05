Junts+ no participa en les fotografies realitzades durant el dia de reflexió per part de diversos mitjans

Junts+ ha decidit no participar en les tradicionals fotografies realitzades durant el dia de reflexió per part de diversos mitjans. La candidatura els va comunicar que o bé es desplaçaven tots a la Catalunya del Nord o no hi podrien participar.

La llista encapçalada per Carles Puigdemont, que ha fet els mítings des d’allà, ha decidit en aquest cas no enviar cap substitut, com sí que va fer ara fa tres anys, quan Laura Borràs va aparèixer en les citades fotografies.

Pel que fa als debats electorals, Junts+ sí que hi ha participat a través de Josep Rull, número 3 de la llista per Barcelona.

