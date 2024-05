«Ens votarà molta gent que no ho havia fet perquè s’adona de la força i del lideratge de Puigdemont»

— De què van les eleccions del 12M?

—Aquest diumenge els catalans ens hi juguem molt perquè la gent ha de triar entre Carles Puigdemont i Salvador Illa, que són els dos únics candidats que poden guanyar i que poden ser els pròxims presidents de la Generalitat. I el contrast és abismal.

Puigdemont encarna el lideratge que necessita el país després d’uns anys de falta de lideratge i de falta de rumb, que han portat el país a tocar fons en molts àmbits. Cal revertir-ho. I Carles Puigdemont és l’únic que posarà els interessos dels 8 milions de catalans per davant de tot.

Per contra, Salvador Illa està lligat de peus i mans al PSOE, i no tindria cap capacitat d’iniciativa perquè sempre estaria pendent de rebre instruccions de Madrid, posaria els interessos de partit per davant dels del país.

I això, Catalunya, no s’ho pot permetre. Ha de triar entre autoestima o resignació; entre sobirania o sucursalisme, entre que decidim allò que ens afecta o que ho decideixin des de Madrid per nosaltres.

—Què canviarà si Puigdemont torna a la presidència de la Generalitat?

—En primer lloc, tornarà el bon govern. El president Puigdemont i la nostra candidatura tenim ja a punt un paquet de mesures urgents que posarem en marxa durant els primers 100 dies de govern per sacsejar i donar una embranzida al país com, per exemple, cancel·lar el deute de l’Estat a compte de les inversions pressupostades, l’impuls del català, el suport al primer sector, i moltes altres que marcaran un punt d’inflexió.

I per altra banda, el president Puigdemont és molt conscient que, en un món tan canviant i una societat cada cop més complexa, cal tenir una mirada llarga per afrontar els reptes de futur amb la profunditat necessària. Cal fer front a la crisi educativa, el repte demogràfic, la refundació de l’administració pública perquè sigui més àgil i menys burocratitzada, i repensar com estem fent les coses en tots els àmbits.

—Quin serà l’escenari si el president és Salvador Illa?

—Això no passarà. Un candidat com ell que digui que millorarà el benestar dels ciutadans i que no tingui l’horitzó de la llibertat està enganyant a la gent, perquè no es pot governar bé si tu mateix poses límits a les aspiracions del teu país. Per tant, Salvador Illa, actuarà sempre sota les indicacions del PSOE, agreujant els problemes que patim a Catalunya per culpa de tenir un estat que ens va sempre a la contra.

—Amb qui pensen formar govern?

—Aspirem a guanyar les eleccions i sempre hem dit que volem liderar un govern independentista, per gestionar bé el país, però que també avanci cap a la consecució de l’estat català que anhelem i que necessitem per viure millor i construir un país de benestar per als 8 milions de catalans. No contemplem cap altra opció. Nosaltres mai farem president a Salvador Illa, no tothom ho pot assegurar amb aquesta contundència.

—Ha parlat durant la campanya de revolucionar la mobilitat a la demarcació. Què proposen?

—El servei ferroviari que patim els ciutadans de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès és una indecència. Així és com el PSOE tracta els ciutadans d’aquestes terres que viuen un drama diari per desplaçar-se en tren, ja sigui en Rodalies o en trens de mitja distància, amb retards i incidències constants, gent amuntegada als vagons i trens en mal estat. Fins i tot en els últims dies hem conegut casos de treballadores que han perdut la faena per arribar-hi tard. Això és intolerable.

Ha de ser la Generalitat qui n’assumeixi la competència, però de debò, no mitjançant un acord com el que han signat el PSOE i ERC a Madrid que és parcial i incomplet, i que exclou les vies de les nostres comarques. Cal el traspàs integral i que vagi acompanyat dels recursos pertinents.

I vista la incompetència de Renfe el prestador del servei ha de ser l’empresa pròpia dels catalans, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya qui opera amb els més alts estàndards de puntualitat i qualitat de servei. Farem valdre la força dels nostres 7 diputats a Madrid per aconseguir-ho.

També desplegarem el tramvia, que vam començar a impulsar nosaltres, i que ha de representar un canvi de paradigma en la manera de moure’ns a l’àrea metropolitana de Tarragona.

—Quins són al seu entendre els altres grans reptes del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès?

—Les 10 comarques que conformen la demarcació tenen la seua singularitat però compartim que tenim una economia diversificada, una geografia privilegiada, produïm productes de quilòmetre 0 de primera qualitat i, per pes demogràfic i econòmic, mereixem i hem de tenir molt més protagonisme en l’esdevenir del país.

No volem ser considerats únicament com els productors d’energia sinó que volem ser els generadors de riquesa i de benestar. Volem ser un dels principals motors de Catalunya.

La contribució de la demarcació serà decisiva per recuperar l’ambició, la il·lusió i el bon govern i impulsar els canvis profunds que calen per donar resposta als enormes reptes que tenim.

—Parlen de la necessitat de fer respectar Catalunya però com ho faran per fer respectar la demarcació de Tarragona?

—Fer respectar Catalunya vol dir també fer respectar les nostres comarques, ens hem fet a nosaltres mateixos, sense que mai ningú no ens regalés res. El que hem de fer, en primer terme, és abandonar el victimisme i fer valdre les nostres potencialitats sense esperar que ningú ens doni permís. Hem de creure més en les nostres possibilitats, perquè són reals. Per alguns la Catalunya sencera és només un eslògan. Nosaltres l’equilibri territorial, no només el prediquem sinó que el practiquem, forma part essencial del nostre projecte polític, i una mostra n’és que una ebrenca com jo, de Jesús, soc la cap de llista de tota la demarcació.

—Van pujant a les enquestes però el PSC continua liderant la intenció de vot. Creuen realment que poden guanyar les eleccions?

—Estic segura que diumenge la gent no fallarà al país. Nosaltres representem la centralitat política i la transversalitat, cada cop persones d’un espectre ideològic molt ampli, veuen en el president Puigdemont, la capacitat de lideratge per reactivar el país, i ens votarà molta gent que no ho havia fet mai, perquè s’adonen de la transcendència del moment, la potència del lideratge del President Puigdemont i la necessitat de recuperar el bon govern. Diumenge guanyarem a la demarcació, guanyarem a Catalunya i la farem lliure.

