La incidència a les màquines de venda de Rodalies encara afecta la meitat dels aparells 5 dies després

La incidència a les màquines d’autovenda de Renfe contínua dificultant, cinc dies després, la compra d’abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La incidència al software va produir-se dimecres 1 de maig i afecta aquelles persones que fan servir el suport de targeta sense contacte, que no poden obtenir els abonaments, segons ha informat Renfe.

Aquest diumenge la incidència encara afecta la meitat de les màquines de Rodalies Barcelona. Els tècnics continuen treballant per resoldre el problema. Malgrat aquesta incidència, des de l'1 de maig s'han emès més de 150.000 abonaments recurrents gratuïts pel segon quadrimestre.

Per evitar esperes de clients, la companyia està lliurant gratuïtament un abonament de 10 viatges als afectats perquè puguin fer el seu desplaçament. Renfe ha reforçat les estacions de la rodalia de Barcelona amb més personal d'informació i atenció al client.

Dimecres es van emetre ja prop de 30.000 abonaments recurrents gratuïts per al segon quadrimestre i dijous es va arribar als 60.000. La companyia recomana als viatgers que encara no tenen el seu abonament, que l'adquireixin a través de l'app de Renfe Cercanías.

Per agilitzar aquest procediment, Renfe distribuirà 150.000 fulletons informatius per tal d’explicar com adquirir l'abonament a través de l'app. També es contactarà via mòbil amb els més de 420.000 viatgers que s'han registrat els anteriors quatrimestres per informar de l'opció d'obtenir l'abonament a través de l'aplicació mòbil.

La consellera de Territori, Ester Capella, va criticar Renfe arran de la incidència i va lamentar que la normalitat del servei «sigui l'excepció a Rodalies». «Que Rodalies col·lapsi i sigui obsoleta és responsabilitat dels diferents governs de l'Estat», va dir.

