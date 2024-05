Dissabte de retards i avaries als trens entre Tarragona i Barcelona

Aquest dissabte al matí, una avaria de senyalització entre les estacions de Garraf i Sitges ha obligat a tallar la circulació en aquest tram de l'R2 Sud de Rodalies. Des de primera hora, l'avaria ha provocat retards d'uns 30 minuts.

Durant el tall, Renfe ha habilitat un tren llançadora entre Sitges i Sant Vicenç de Calders, perquè els passatgers poguessin desviar-se cap a l'R4. Els regionals també s'han desviat per l'R4.

També a l'R2, però al tram nord, s'han registrat retards de 30 minuts per un robatori de coure que hi ha hagut entre Mollet i Granollers Centre. El robatori ha obligat els trens a circular en via única en aquest tram i s'ha produït al mateix punt on aquest divendres ja n'hi va haver un altre.

Durant aquest matí de dissabte també s'han registrat afectacions a les línies R3, R4 i R7, on els trens han hagut de circular per via única perquè s'han retardat uns treballs de manteniment que Adif ha fet aquest dissabte a la nit a l'estació de Montcada Bifurcació.

Això ha provocat retards d'uns 30 minuts a primera hora del matí, però, segons informen fonts de Renfe, des de tres quarts de deu del matí ja s'ha anat recuperant el servei a l'R4 i l'R7. En canvi, les freqüències de trens es mantindran alterades durant tota la jornada a l'R3, ja que els treballs a la infraestructura que havia de fer Adif no s'han pogut acabar i hi tornaran a treballar la nit de dissabte a diumenge.

La circulació de trens a l'R2 Sud entre Sitges i Garraf s'ha restablert un cop reparada l'avaria de senyalització que ha obligat a tallar la via. Els trens, però, circulen amb limitacions de velocitat, ja que encara hi ha operaris a la via que comproven que els trens passin sense cap problema.

Això provoca que es mantinguin retards generalitzats en aquesta via. Els trens regionals es continuen desviant per l'R4, per Vilafranca del Penedès.

En un comunicat, la companyia ha justificat que no era viable establir un servei alternatiu per carretera perquè no s'han trobat «busos ni conductors». L'avaria de senyalització s'ha produït a primera hora del matí d'aquest dissabte i ha provocat retards des d'aleshores d'uns 30 minuts a la línia.

En aquesta via, Adif està fent obres durant els caps de setmana que ja fan que s'hagi de circular per via única. Això ha obligat al tall de la circulació per resoldre l'avaria.

Aquestes incidències han provocat gran indignació entre els usuaris, que denuncien les condicions del servei i les seves problemàtiques constants, amb el malestar que aquestes els provoca, com els retards i les aglomeracions de persones que es troben a les estacions i els trens entre d'altres.

