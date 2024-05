120 treballadors del centre de logística de Bershka protesten davant la botiga de Portal de l'Àngel

120 treballadors del centre logístic de Bershka a Palafolls protesten davant la principal botiga de la marca al Portal de l'Àngel de Barcelona per reclamar una millora de salaris.

Els operaris del magatzem van fer vaga aquest dimarts amb un seguiment de pràcticament el 100% i aquest dissabte han volgut tornar a enviar un missatge a l'empresa de moda perquè «desbloquegi» la negociació.

La filial d'Inditex ha posat sobre la taula un increment de sou del 14% però els sindicats reclamen que sigui del 18%, fet que ha estancat les converses. A més, també denuncien la posada en funcionament d'un «plus abusiu» que anirà en funció de «qüestions tan bàsiques com no agafar-se un permís retribuït o hores per anar al metge».

El centre de Palafolls dona feina a 550 persones i és l'únic de la marca Bershka a l'Estat.

Els treballadors han denunciat que la proposta econòmica és «totalment insuficient» si es té en compte que la cadena ha tancat el 2023 amb 460 milions d’euros de benefici, un 41,10 % més que l’any anterior. Inditex ha guanyat 5.381 milions d'euros, un 30% més.

«Mentre els accionistes es reparteixen un 28% en dividends, els operaris hem de fer accions com aquestes perquè ens donin un salari», ha dit Ainhoa Salvador, secretària sindical de CCOO a Bershka Logística. «Si el conflicte continua creixent, el que la part social ha posat sobre la taula no valdrà. Si l'empresa no cedeix, anirà a més», ha avisat.

Alhora, han aprofitar per remarcar que els salaris no estan en consonància amb els que tenen les plantilles d’altres plataformes logístiques del Grup Inditex, com ara la de Zara, on es pot cobrar més de 1.000 euros mensuals més.

«Inditex continua fomentant la discriminació entre centres, sembla que hi ha treballadors de primera i de segona. Intenten fer-se el sord de conceptes com la jubilació parcial que s'aplica en altres centres», ha detallat Salvador.

