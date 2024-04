El PSC guanyaria les eleccions i la majoria independentista estaria en perill, segons dues enquestes

El PSC guanyaria amb avantatge les eleccions, fregant els 40 escons, la majoria independentista estaria en perill, segons dues enquestes publicades aquest dimarts, que pronostiquen una caiguda d'ERC i una pujada de Junts. Concretament, el sondeig d''El País' situa el PSC al capdavant amb 38 diputats, seguit per Junts (33) i ERC (27).

La quarta força seria el PP, que pujaria fins als 13 escons. Per darrere se situarien Vox (9), la CUP i els comuns (7) i l'extrema dreta independentista d'Aliança Catalana (1), que aconseguiria entrar al Parlament. D'aquesta manera, la suma d'ERC, Junts i la CUP es quedaria a un escó de la majoria absoluta a la cambra catalana.

D'altra banda, l'enquesta publicada per 'El Periódico' dibuixa un escenari molt semblant. El PSC guanyaria les eleccions amb una forquilla d'entre 38 i 40 escons, seguit de Junts (32-34) i ERC (28-30). Per darrere se situarien el PP (13-14), Vox (8-9), Comuns Sumar (6-7) i la CUP (4-6). Aliança Catalana (0-1) podria entrar al Parlament. Amb aquests números, la majoria independentista no estaria assegurada en tots els escenaris, amb un ventall de 64-70 diputats.

