Els comuns ratifiquen Jéssica Albiach com a candidata a les eleccions

Catalunya en Comú ha ratificat Jéssica Albiach com a candidata a les eleccions catalanes del 12 de maig. L'executiva ha validat la candidatura d'Albiach després que hagi estat l'única nom que s'ha presentat a les primàries i que hagi rebut 1.057 avals per liderar els comuns als comicis. En una intervenció oberta a l'inici de l'executiva Albiach ha donat les gràcies per la confiança i ha posat en valor el paper del grup al Parlament la passada legislatura. De cara al 12-M, la candidata ha subratllat que a Catalunya «s'ha de restituir el futur i no el passat», dies després que el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, fes una crida a «restituir la presidència il·legalment destituïda pel 155».

La líder dels comuns ha dit que cal «obrir una nova etapa» després d'una legislatura que considera que ha estat «de tràmit» i que s'ha destacat «pels incompliments del Govern i per la trencadissa amb Junts». Segons ha dit, ha estat una legislatura «amb velles inèrcies i marcada per la manca de lideratge del Govern i de Pere Aragonès».

Davant aquesta situació, Albiach ha insistit que les eleccions són «un plebiscit sobre el model de país i no sobre Puigdemont». De fet, ha assegurat que el que s'ha de «restituir» a Catalunya és «el futur». «S'ha de restituir la sanitat pública i l'educació pública i de qualitat; la creativitat i la força de la quarta revolució industrial; el valor a la pagesia i la planificació ecològica del futur», ha subratllat durant la seva intervenció. A més, ha remarcat que no pretenen «demanar el vot en contra de ningú» sinó que volen que sigui «un vot en positiu».

Per tot plegat, ha fet una crida a aprofitar «l'oportunitat» i encetar «una nova època» per «construir el futur amb esperança». «Serà l'inici d'una nova època amb més benestar, llibertat, planificació ecològica, autogovern i defensa dels drets humans», ha dit. També ha subratllat la necessitat d'un finançament singular.

Albiach ha fet un bon balanç de la feina dels comuns la passada legislatura tot i ser un grup «modest» i ha lloat la seva «oposició constructiva, capacitat d'arribar a acords però també la fermesa». A més, ha subratllat que poden seguir «mirant als ulls» a qui els va fer confiança als passats comicis.