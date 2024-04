Un home perdona a un acusat de disparar-li a la cama durant una baralla entre dues famílies

L'Audiència de Lleida ha jutjat un home acusat de disparar-ne a un altre i ferir-lo en una cama durant una baralla entre dues famílies -dos membres de les quals també han estat jutjats- que va tenir lloc a Balaguer el 2021.

La víctima ha declarat que l'acusat el va apuntar amb un revòlver i quan fugia va sentir diversos trets, un dels quals li va impactar a la cama. Tanmateix, ha dit que tots dos han parlat dels fets i el perdona.

Per la seva part, l'acusat ha negat que volgués matar la víctima i l'ha indemnitzada amb 17.000 euros, el doble del que li sol·licitaven.

Amb tot, la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó de 8 a 5 anys pel delicte de temptativa d'homicidi. La defensa vol un màxim de 2 anys per un delicte de lesions.

La víctima ha explicat que, el 18 de juny de 2021, estava amb el seu nebot en un bar entorn de la carretera de Castelló de Balaguer quan van aparèixer un cotxe amb tres persones d'una família -un pare i el seu fill i filla- amb qui ja havien tingut problemes anteriorment.

Va decidir parlar amb ells per evitar qualsevol conflicte, però van marxar. Quan tornava cap a l'establiment, l'home va veure com se li acostava un vehicle conduït per la filla de l'acusat, que anava de copilot i va baixar-ne amb un revòlver a la mà.

«M'apuntava amb una arma i vaig fugir, però vaig escoltar un parell de trets. Crec que en aquell moment no em va impactar perquè vaig poder seguir corrent. Llavors, l'acusat va pujar al cotxe que conduïa la seva filla i van continuar perseguint-me fins barrar-me el pas.» ha començat a explicar.

«Aleshores, l'acusat va baixar del vehicle i em va tornar a disparar. Crec que llavors sí em va impactar, però fruit de la desesperació vaig saltar unes tanques per tornar a fugir. Després vaig veure que tenia una ferida sagnant a la part posterior de la cama», ha declarat la víctima.

Malgrat tot, la víctima ha afirmat que des de llavors no ha tingut cap problema més amb aquesta família i que després de parlar i donar-se la mà amb l'acusat li perdona els fets. «Vull que això acabi», ha manifestat.

Per la seva banda, l'acusat de disparar a l'home només ha respost a preguntes de la seva defensa. Ha indicat que aquell dia «no tenia cap intenció d'acabar amb la vida de ningú».

En aquest sentit, ha afirmat que és caçador des de fa 40 anys i amb la seva experiència «si hagués volgut podria haver fet molt mal, però no era la meva intenció ni la meva voluntat». En concepte de responsabilitat civil, l'acusat ha indemnitzat a la víctima amb 17.000 euros.

Durant la baralla, el nebot de la víctima va ser colpejat amb un bat de beisbol pel fill del principal acusat, motiu pel qual aquest últim ha estat processat per un delicte de lesions i li demanen 2 anys de presó.

El nebot ha explicat davant del tribunal que després de rebre el cop va sortir corrent i va veure el seu tiet fugint. «No el vaig poder ajudar perquè em perseguien. Vaig escoltar almenys tres trets i després el meu tiet va venir amb la cama sagnant», ha dit.

Durant els fets, es considera que la filla va intentar atropellar a la víctima amb el cotxe. Així, li demanen 1 any de presó per un delicte de lesions en grau de temptativa després d'una conformitat entre les parts.

En el judici ha declarat també un agent de la policia científica dels Mossos d'Esquadra, que va fer l'estudi del projectil que es va extreure de la cama de la víctima.

Ha assenyalat que era del calibre 44, el qual acostuma a sortir d'una arma curta com un revòlver. L'home que va rebre el tret ha declarat prèviament que l'agressor el va apuntar amb un revòlver.

L'arma amb què es va disparar no es va poder trobar i l'acusat en va lliurar una a la policia, però era de balins.

Amb tot, la Fiscalia ha rebaixat de 8 a 5 anys la petició de presó per a l'acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi. Per la seva part, l'acusació particular li demana 2 anys de presó.

La defensa sol·licita que si finalment hi ha una sentència condemnatòria per al seu client sigui d'un màxim de 2 anys per un delicte de lesions consumat.

L'advocada ha considerat que s'ha de valorar «el perdó de l'ofès» i que la mateixa acusació particular hagi demanat com a màxim 2 anys, així com la possible suspensió de la pena. A banda d'això, les parts han sol·licitat ordres d'allunyament entre els processats.

D'acusats a testimonis

A banda dels tres acusats, la vista ha començat també amb dos acusats més: la víctima que va rebre el tret a la cama i el seu nebot. Tots dos havien de ser jutjats per delictes de lesions lleus i danys per fets ocorreguts durant la baralla.

Tanmateix, la defensa de l'acusat de disparar el revòlver ha retirat els càrrecs contra ells i han estat absolts només començar el judici. Després, han passat a ser testimonis de la vista.

