Una vintena de candidatures es presenten a les eleccions del 12-M

Paperetes dels diversos partits, preparades per ser repartides entre els col·legis electorals del 23-J.ACN

Un total de 20 candidatures es presenten a les pròximes eleccions al Parlament del 12 de maig. set de les quals són independentistes. A banda de les tres forces que tenen representació a la cambra catalana (ERC, Junts i al CUP) també concorren als comicis Alhora, la formació liderada per l'exconsellera Clara Ponsatí; Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta de Sílvia Orriols; el Front Nacional de Catalunya; i Convergents, el partit de l'exconseller Germà Gordó, que es presenta només a la demarcació de Tarragona. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimecres totes les llistes que han aconseguit les signatures necessàries per presentar-se al 12-M.

Al marge dels 8 partits que actualment tenen representació al Parlament (PSC, ERC, Junts, Vox, CUP, comuns, Cs i PPC), n'hi ha una dotzena més que es presenten a les eleccions del 12 de maig. Són Frente Obrero, Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA), Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Partit Univers Català, Família y Vida, Izquierda por España, Per un món més just, Aliança Catalana, Alhora, Recortes Zero, Front Nacional de Catalunya i Convergents.

Alguns dels partits amb representació al Parlament han canviat la marca sota la qual es presenten. En el cas de Junts, aquestes eleccions incorporen el nom del seu candidat i es presenten amb la marca de Junts+Carles Puigdemont per Catalunya. Una estratègia similar a la que va fer Xavier Trias a les últimes eleccions municipals.

També és el cas dels comuns que aquesta vegada concorren amb el nom Comuns Sumar sense una aliança amb Podem. I la CUP s'han registrat a les eleccions amb la marca CUP-Defensem la Terra.