‘10 comarques, 100 trobades’: el primer acte de precampanya de Junts pel 12-M

Acte de presentació de la candidatura de Junts, encapçalada per Mònica Sales.Diari Més

La candidatura de Junts+ Puigdemont per Catalunya al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès ja ha concretat la seva primera acció de precampanya electoral pels comicis del pròxim 12 de maig. En una roda de premsa organitzada aquest dimarts al matí, la cap de llista de la candidatura, Mònica Sales, va anunciar que recorreran les 10 comarques del territori per mantenir reunions amb 100 agents econòmics, socials, culturals i esportius. Sales va explicar que aquesta iniciativa ha de servir per a «escoltar els límits i les necessitats de la ciutadania, a més de presentar propostes».

Una declaració d’intencions

En el mateix acte, Sales també va presentar oficialment la seva candidatura, formada per 18 titulars i 10 suplents. La cap de llista va remarcar que tots ells provenen de diferents bandes del territori, el que va descriure com «una declaració d’intencions».

I és que un dels punts que va defensar va ser la «singularitat» de cadascuna de les parts que conformen la província. «Tenim molt de potencial a les nostres terres, i l’hem de saber explotar sense oblidar-nos de la nostra identitat i sentiments de pertinença», va expressar Sales.

D’altra banda, va afegir que «per alguns, la Catalunya sencera és només un eslògan. Nosaltres, posem el concepte en pràctica. Per lluny que siguem de Barcelona, tots els catalans hem de tenir les mateixes oportunitats de desenvolupar-nos i viure dignament».

Suport a Puigdemont

Sales va aprofitar per reivindicar que els membres de la llista «són un exemple del que representa el president Puigdemont i de la seva voluntat d’unitat». La cap de llista va afirmar que restituir a Puigdemont en el seu càrrec de president suposaria «el retorn del bon govern, i la reactivació i culminació del procés d’independència».

En relació amb aquest, Sales va expressar que els comicis del 12-M «van d’autoestima, de passar del desànim a l’engrescament per fer florir la millor versió de Catalunya». A més a més, va retreure que «qui diu que governarà bé i no té un horitzó nacional de llibertat, enganya la gent. Un govern que posa sostre a les aspiracions del seu poble, mai el podrà servir com cal».