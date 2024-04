Mascort diu que un poble de costa «no necessita» una piscina de refugi climàtic però obre la porta a flexibilitzacions

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha afirmat que les ciutats i pobles que tenen platja «segurament no necessiten» una piscina municipal com a refugi climàtic. Ho ha contraposat amb un poble d'interior: «Hem de mirar com fer-ho perquè les piscines siguin refugis climàtics (en aquestes zones)», ha dit a RAC1. Tot i això, ha afegit que no es pot «generalitzar» sobre tots els pobles de costa perquè ni són iguals ni tenen la mateixa concentració d'habitants. En aquest sentit, ha dit que s'està estudiant amb les associacions municipalistes la gran casuística i una «flexibilització que s'adapti a tots els casos». D'altra banda, Acció Climàtica estudia portar reg de suport a les vinyes del Penedès, seguint el que es farà al Priorat.

Sobre les piscines dels establiments turístics, ha defensat que tenen «altres fórmules» per poder omplir-les i ha posat com a exemple la dessalinitzadora que compraran els hotelers de Lloret de Mar. Mascort ha estat taxatiu en defensar que «no s'entendria» que les piscines d'hotels o càmpings es poguessin omplir amb aigua de la xarxa en l'actual situació de sequera, especialment en zones com la conca de la Muga on sí estan en emergència 2.

Com ja va fer aquest dijous la portaveu del Govern, Mascort ha explicat que la previsió és no haver d'aplicar més restriccions a l'estiu però ha alertat que «no es pot baixar la guàrdia», primer per la incertesa sobre les previsions meteorològiques i segon perquè la situació continua sent complicada.

Sequera al Penedès

Un altre tema que Acció Climàtica té sobre la taula és aconseguir portar aigua a les vinyes del Penedès amb aigua de suport. Això s'ha anunciat que es farà al Priorat i la conselleria estudia fer el mateix en aquesta zona. Aquest reg de suport es faria amb aigua aprofitada de les depuradores de la zona. I és que Mascort ha defensat que no es pot permetre que zones «emblemàtiques» pel que fa a la vinya com el Penedès o el Priorat es perdin per la sequera.

No el fa feliç el Hard Rock però insisteix que s'ha de complir la legalitat

D'altra banda, ha reiterat que ell no és partidari d'un model com el que planteja el Hard Rock però ha insistit que s'han de complir les normes. Mascort ha dit que tot i el consum d'aigua que planteja el complex, aquesta aigua existeix i la zona on s'ha d'ubicar no està en emergència. «Això és diferent de si ens agrada o no», ha declarat. En aquest sentit, ha reconegut que a ell no el fa feliç que aquest projecte es pugui plantejar en l'actual situació de sequera i ha fet una crida a interpel·lar els grups parlamentaris que hi donen suport i que sí tenen prou suport parlamentari per modificar les lleis.