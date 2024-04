Mascort dice que un pueblo de costa no necesita una piscina de refugio climático pero abre la puerta a flexibilizaciones

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller de Acción Climática, David Mascort, ha afirmado que las ciudades y pueblos que tienen playa «seguramente no necesitan» una piscina municipal como refugio climático. Lo ha contrapuesto con un pueblo de interior: «Tenemos que mirar como hacerlo para que las piscinas sean refugios climáticos (en estas zonas)», ha dicho a RAC1. Sin embargo, ha añadido que no se puede «generalizar» sobre todos los pueblos de costa porque ni son iguales ni tienen la misma concentración de habitantes. En este sentido, ha dicho que se está estudiando con las asociaciones municipalistas la gran casuística y una «flexibilización que se adapte a todos los casos». Por otra parte, Acción Climática estudia llevar riego de apoyo a las viñas del Penedès, siguiendo lo que se hará en el Priorat.

Sobre las piscinas de los establecimientos turísticos, ha defendido que tienen «otras fórmulas» para poder llenarlas y ha puesto como ejemplo la desalinizadora que comprarán los hoteleros de Lloret de Mar. Mascort ha sido tajante al defender que no se entendería que las piscinas de hoteles o campings se pudieran llenar con agua de la red en la actual situación de sequía, especialmente en zonas como la cuenca de la Muga donde sí están en emergencia 2.

Como ya hizo este jueves la portavoz del Govern Mascort ha explicado que la previsión es no tener que aplicar más restricciones en verano pero ha alertado de que «no se puede bajar la guardia», primero por la incertidumbre sobre las previsiones meteorológicas y segundo porque la situación sigue siendo complicada.

Sequía en el Penedès

Otro tema que Acción Climática tiene sobre la mesa es conseguir llevar agua a las viñas del Penedès con agua de apoyo. Eso se ha anunciado que se hará en el Priorat y la consejería estudia hacer lo mismo en esta zona. Este riego de apoyo se haría con agua aprovechada de las depuradoras de la zona. Y es que Mascort ha defendido que no se puede permitir que zonas «emblemáticas» con respecto a la viña como el Penedès o el Priorat se pierdan por la sequía.

No le hace feliz el Hard Rock pero insiste en que se tiene que cumplir la legalidad

Por otra parte, ha reiterado que él no es partidario de un modelo como lo que plantea el Hard Rock pero ha insistido en que se tienen que cumplir las normas. Mascort ha dicho que a pesar del consumo de agua que plantea el complejo, esta agua existe y la zona donde se tiene que ubicar no está en emergencia. «Eso es diferente de si nos gusta o no», ha declarado. En este sentido, ha reconocido que a ello no lo hace feliz que este proyecto se pueda plantear en la actual situación de sequía y ha hecho un llamamiento a interpelar a los grupos parlamentarios que dan apoyo y que sí tienen bastante apoyo parlamentario para modificar las leyes.