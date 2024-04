Els bolivians sense visat es traslladaran a un altre creuer per realitzar els tràmits d'estrangeria

Els 69 bolivians retinguts en un creuer d'MSC des de dimecres per no disposar d'un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen han pogut desembarcar en un espai de trànsit del Port de Barcelona aquest dijous al matí, després que el govern espanyol i la naviliera hagin tancat un acord per tal que el creuer pogués continuar la seva ruta. Segons ha informat la delegació del govern espanyol a Catalunya, MSC ha posat a disposició un segon vaixell, provinent de Livorno (Itàlia), per tal que el grup de bolivians puguin tornar a embarcar i disposar d'un espai per realitzar els tràmits d'estrangeria corresponents. Es preveu que aquest vaixell atraqui entorn de les 13 h. El govern espanyol ha informat que els tràmits es faran per la via d'urgència.

MSC també ha habilitat una zona d'avituallament, amb menjar i assistència sanitària pels passatgers.

Prèviament, a les 6 h del matí d'aquest dijous, 275 passatgers brasilers del MSC Armonia també han desembarcat per no perdre el vol de retorn al seu país. El creuer va sortir del Brasil fa uns dies i tenia com a destí Roma.