Retenen un grup de bolivians sense visats vàlids en un creuer d’MSC al Port de Barcelona

Un grup de 69 bolivians sense un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen està retingut en un creuer al Port de Barcelona. Aquests passatgers, entre els que hi ha famílies amb nens, viatjaven a l’MSC Armonia, que havia sortit des del Brasil per fer una ruta pel Mediterrani. El ministeri d’Exteriors de Bolívia està treballant amb les autoritats espanyoles, el consolat i l’empresa de creuers per atendre el cas. Amb tot, Bolívia exigeix a MSC Cruceros una «solució immediata» perquè «la seva obligació era corroborar els documents d’ingrés i sortida a qualsevol destí» per «evitar aquest tipus d’imprevistos». L’empresa ha assegurat que «els passatgers semblava que tinguessin documentació apropiada» quan van embarcar al Brasil.

«Hem estat informats per les autoritats que els visats no són vàlids per a la seva entrada a la zona Schengen», ha assegurat MSC en un comunicat. Com a conseqüència, aquests passatgers «no han pogut desembarcar a Barcelona, que era el seu destí final». La resta de passatgers, més d'un miler, sí que han pogut baixar del creuer, segons fonts d'MSC.

Hores d’ara, el vaixell segueix al Port, mentre totes les parts intenten trobar una solució a un «procés complex», segons l’empresa.