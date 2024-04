Les juntes estan avaluant tots els treballadors del CIRE amb destinacions amb material perillós

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha explicat que arran de la crisi per la mort d'una cuinera a mans d'un intern al centre penitenciari de Mas d'Enric s'ha emès una instrucció on es diu a les juntes de tractament que avaluïn tots els treballadors del CIRE que estan en destinacions amb material perillós. En declaracions a TV3, ha concretat que han de tenir també en compte una sèrie de variables com que l'intern no hagi tingut un comportament disruptiu en els mesos previs. Si no es compleix algun element, ho han de comunicar als serveis centrals. Ubasart ha apostat per analitzar «cas per cas». D'altra banda, ha celebrat que els sindicats hagin tornat a la taula de negociació i ha afirmat que s'obre un «escenari d'oportunitat».

La consellera ha defensat que amb aquesta avaluació el que es fa és posar «una capa més de seguretat». Ha afegit però que, tot i amb aquesta capa, «molt possiblement» hagués passat el mateix a Mas d'Enric, ja que ha insistit que l'intern havia estat valorat positivament fins a 14 vegades i treballava bé a la cuina, sense que constés cap queixa sobre ell.

Amb tot, ha dit que el que va passar a Mas d'Enric «no hauria de tornar a passar» i per això ha apostat per prendre totes les mesures que permetin reduir el risc. Ha insistit però que el risc zero «no existeix».

Sobre el relleu del director de la presó tarragonina, ha explicat que s'ha fet perquè ha cregut «convenient» que sigui una altra persona la que gestioni l'etapa posterior a aquesta crisi. Ubasart ha destacat la «vàlua professional i personal» de Paco Romero i ha explicat que ara ocuparà altres càrrecs directius. «Ni molt menys s'ha de veure com un cap de turc», ha manifestat.

Sobre les protestes dels funcionaris de presons els dies posteriors, ha reiterat que es van vulnerar drets fonamentals i es va posar «en risc» la seguretat dels treballadors. «Això no pot tornar a passar», ha dit.

Primera reunió entre sindicats i departament

D'altra banda, Ubasart ha celebrat que aquest dimarts tingués lloc la primera reunió entre la conselleria i els sindicats després de la crisi viscuda. Ella no hi va assistir a la trobada però ha celebrat «que es torni a la via del diàleg». Per a la consellera, el més important és mirar al futur i poder reiniciar el grup de treball sobre les condicions laborals i també avançar en les mesures de seguretat a través d'un grup de nova creació.