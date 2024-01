Els Mossos situen la violència vicària com a principal hipòtesi de la mort d’un pare i els seus dos fills a Barcelona

Una furgoneta funerària al davant de l'edifici del passeig Universal de Barcelona on s'han trobat els cossos d'un home i dels seus dos fills menors d'edat.ACN

Els Mossos d’Esquadra situen la violència vicària com a principal hipòtesi de la mort d’un pare i els seus dos fills menors d’edat al barri d’Horta de Barcelona, segons han indicat fonts de la investigació. L’home hauria matat els seus fills i després s’hauria suïcidat. Els Mossos d’Esquadra continuen treballant en la investigació. El cas es manté sota secret d’actuacions.

La mare dels nens va alertar la policia que no tenia notícies de l’exmarit, que li havia de retornar els nens després de les vacances de Nadal i no van anar a l’escola el dilluns. Al domicili hi havia una forta concentració de gas i en accedir, els Bombers van localitzar els tres cossos.