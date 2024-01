Troben els cossos d'un home i els seus dos fills menors en un pis del districte d'Horta de Barcelona

Els cadàvers d'un home i els seus dos fills, menors d'edat, han aparegut aquest dilluns a la tarda al pis del districte d'Horta Guinardó de Barcelona que ocupava el pare, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts properes al cas. De moment no es descarta cap hipòtesi, inclosa la de la violència vicària.

Segons apunta el rotatiu barceloní, la mare dels nens ha alertat la policia, atès que no tenia notícies de l'exmarit que li havia de retornar els nens després de les vacances nadalenques. Els Mossos han confirmat que el domicili es troba al passeig Universal i que s'hi han adreçat amb els Bombers de Barcelona per una forta concentració de gas. En accedir a l'interior s'han localitzat els tres cossos.

Segons explica 'La Vanguardia', els dos menors tenien 7 i 10 anys i aquest matí, dia de represa del curs escolar després de l'aturada nadalenca, no han assistit al col·legi. Els Mossos han indicat que actualment fan gestions per assegurar l'immoble on s'han trobat els cossos davant l'alarma generada per la concentració de gas, així com que s'ha activat una investigació i la Policia Científica per aclarir els fets.

També han explicat que al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre unitats de suport avançat i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions de Bombers de Barcelona i dues de la Guàrdia Urbana de la capital catalana. El cos policial català, de la seva banda, ha activat cinc dotacions, entre seguretat ciutadana, investigació i Policia Científica.