VIRAL
Podria arribar a Espanya i et deixarà sense paraules: la llum dels fanals canvia de color
Una nova il·luminació busca protegir la natura i millorar el descans nocturn
En moltes ciutats europees s’està experimentant amb un canvi sorprenent en l’enllumenat públic: la tradicional llum blanca o groguenca dels fanals comença a donar pas a tonalitats vermelles. Aquesta innovació, que sembla extreta d’una pel·lícula de ciència-ficció, s’ha posat en marxa recentment a Dinamarca i Gran Bretanya i podria arribar aviat a Espanya per motius mediambientals i de salut.
L’origen d’aquesta mesura està en la lluita contra la contaminació lumínica. Tot i que els LED convencionals són molt eficients, la majoria emeten una gran quantitat de llum blava, que es dispersa fàcilment i altera els ritmes biològics de moltes espècies animals. Les autoritats daneses han instal·lat fanals vermells en zones residencials i corredors verds per reduir l’impacte sobre la biodiversitat i afavorir una convivència més respectuosa amb la natura.
Actualitat
La bomba que pot canviar la forma de circular: els semàfors et faran contaminar menys
Rubén Pizarro
Els beneficis no afecten només la fauna. La llum blanca i blava interfereix amb la producció de melatonina, l’hormona que regula el son i els cicles circadians humans, provocant dificultats per dormir i fatiga. En canvi, la llum vermella, amb una longitud d’ona més llarga, no impedeix la segregació d’aquesta hormona i facilita un descans més natural i profund per als veïns.
En el context espanyol, on la biodiversitat és elevada, però també ho és la contaminació lumínica, aquesta idea comença a generar debat entre urbanistes i experts mediambientals. Tot i els avantatges científics, el canvi presenta reptes: la visibilitat sota llum vermella és menor i cal educar la població sobre què no significa menys seguretat, sinó més qualitat ambiental.
Els futurs sistemes d’enllumenat podrien combinar seguretat i ecologia amb tecnologies que modulin la intensitat i el color segons l’hora o la presència de persones. El que ara és un experiment a Dinamarca i Londres podria convertir-se en una nova norma a les ciutats espanyoles, marcant un pas cap a un entorn nocturn més sostenible i saludable.