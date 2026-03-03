VIRAL
La bomba que pot canviar la forma de circular: els semàfors et faran contaminar menys
Una nova fase semafòrica busca reduir aturades i emissions en les ciutats
Algunes ciutats espanyoles comencen a experimentar canvis en el funcionament dels semàfors amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit i reduir les emissions contaminants. A Granada, per exemple, s’ha introduït una novetat poc habitual: uns segons abans que el verd s’encengui, les llums vermella i groga es mostren fixes a la vegada. Aquesta mesura forma part d’una nova programació semafòrica impulsada per l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament i pretén fer més àgil la circulació urbana.
Fins ara, la seqüència habitual dels semàfors espanyols seguia l’ordre vermell, verd i groc com a transició cap al vermell. Ara, alguns encreuaments incorporen una fase intermèdia en què el vermell i el groc romanen encesos uns segons abans del verd. Segons els responsables de Mobilitat, aquesta fase compensa el temps de percepció i reacció del conductor, que normalment oscil·la entre 0,5 i 1,5 segons des del moment en què apareix el verd fins que el vehicle comença a moure’s.
Encara que sembli un temps mínim, en un encreuament amb diverses fases aquests segons addicionals poden sumar fins a sis segons per cicle, augmentant el nombre de vehicles que passen per cada encesa, reduint el temps d’espera i, amb això, disminuint les emissions de contaminants. A més, en situacions de trànsit lleuger, els conductors poden ajustar la velocitat i arribar al moment en què el semàfor es posa verd sense necessitat de frenar de cop.
Aquesta tècnica és habitual en països com el Regne Unit, Alemanya, Suïssa i altres països nòrdics, però fins ara no s’havia aplicat a Espanya, cosa que converteix Granada en pionera. La normativa vigent ho permet, ja que l’article 146 del Reglament General de Circulació estableix que la llum groga fixa obliga a aturar-se igual que la vermella, i només el verd autoritza iniciar la marxa. Així, el sistema anticipa el canvi imminent sense modificar les regles de circulació.
Abans d’implantar-ho a eixos principals com Severo Ochoa-Méndez Núñez, la fase semafòrica es va provar durant mesos en diversos encreuaments del barri de La Chana i de la Carretera de la Sierra. Si els resultats continuen mostrant millores en la fluïdesa del trànsit i la regulació, l’Ajuntament preveu estendre la mesura a altres punts de la ciutat.