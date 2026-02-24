SOCIETAT
Canvi d'hora 2026: Ja se sap el dia en què haurem de canviar els rellotges
L’arribada de l’horari d’estiu obligarà a avançar el rellotge i tindrà efectes en la rutina diària
Espanya tornarà a avançar els rellotges amb el primer canvi d’hora del 2026. Tal com estableix el calendari oficial publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’ajust es farà la matinada del dissabte 28 al diumenge 29 de març, coincidint amb l’últim diumenge del mes.
En aquell moment, a les dues de la matinada seran les tres, de manera que el dia tindrà 23 hores. Aquest moviment marca l’inici del període conegut com a horari d’estiu, que s’allargarà fins al pròxim canvi previst per al diumenge 25 d’octubre de 2026.
El canvi d’hora s’aplica dues vegades l’any amb l’objectiu d’adaptar la jornada a les hores de llum natural disponibles i afavorir l’estalvi energètic. L’origen d’aquesta mesura es remunta al segle XVIII, quan Benjamin Franklin va plantejar la idea d’aprofitar millor la llum solar. Tot i que no es va implantar aleshores, la proposta va acabar prenent forma dècades més tard i es va generalitzar al segle XX. Actualment, una setantena de països continuen aplicant aquest sistema.
Entre els arguments a favor del canvi d’hora hi ha l’allargament de les tardes amb llum, fet que afavoreix la vida social, l’activitat a l’aire lliure i, segons diversos estudis, pot tenir efectes positius en l’estat d’ànim i en determinats indicadors de salut. També es vincula amb un increment de l’activitat econòmica en sectors comercials i d’oci.
Tot i això, el debat continua obert. Segons dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), una majoria de la població espanyola és partidària d’eliminar els dos canvis anuals i, en cas d’escollir, optaria per mantenir l’horari d’estiu durant tot l’any.
Cal recordar que Espanya no sempre ha tingut l’actual fus horari. Fins al 1940 regia el del meridià de Greenwich (GMT+0), el mateix que el Regne Unit i Portugal. Aquell any es va avançar una hora l’horari oficial, una decisió que encara avui marca l’organització del temps al país.