Aquestes són les terminacions més premiades a la Loteria de Nadal
En tota la història del sorteig hi ha dos números que han aconseguit el Gordo dos cops cadascun
El Sorteig Extraordinari de Nadal és un dels sortejos més esperats durant tot l'any pels espanyols. La il·lusió de ser algun dels afortunats amb algun dècim premiat fa que les cues a les administracions de loteries siguin més evidents aquests dies.
Molts ciutadans opten per escollir dates especials o inclús els números més estranys amb l'esperança que la pluja de diners caigui a casa. Però si es miren les estadístiques dels sortejos celebrats, la terminació més premiada és l'acabada amb el número 5, que ha sortit 32 vegades. En segona posició es troben les terminacions en 4 i 6, que ha sortit 27 cops cadascuna.
Entre les terminacions de dues xifres més agraciades han estat el 85 (ha sortit 7 cops), 57 (6 cops); i 64, 65, 75 i 97 (5 cops cadascuna). Pel que fa a les tres últimes xifres més premiades hi ha el 297, 457 i 515 que han sortit tres cops.
Com a dada curiosa, hi ha dos números que han aconseguit el Gordo en dues ocasions. El 15.640 va ser el primer premi els anys 1956 i 1978, mentre que el 20.297 va sortir el 1903 i el 2006.
Tot i això, les probabilitats de guanyar un dels premis grans o de la pedrea està ja que tots els números tenen les mateixes possibilitats de sortir del bombo. La decisió final la tindrà l'atzar.