La IA desvetlla quin serà el número premiat amb el Gordo de la Loteria de Nadal
Cada vegada més ciutadans recorren a la Intel·ligència Artificial (IA) per resoldre dubtes o informar-se sobre qüestions que els generen interès. Aquest any, la IA també s’ha colat en la conversa al voltant de la Loteria de Nadal, amb nombrosos usuaris preguntant quin podria ser el número guanyador del primer premi o quines terminacions tenen més opcions de resultar premiades.
Segons una anàlisi que combina dades històriques i patrons observats al llarg de més de dos segles de sortejos, ChatGPT apunta el número 30.485 com a possible candidat a endur-se el Gordo. L’estudi assenyala que el rang comprès entre els 30.000 i els 40.000 ha estat, històricament, el més afortunat, ja que concentra un nombre més elevat de primers premis.
A més, la terminació 85 destaca com una de les més repetides al llarg de la història del sorteig, havent estat premiada fins a set vegades des de l’any 1812, fet que alimenta la curiositat i l’interès dels jugadors.
Tot i aquestes anàlisis, els experts recorden que la Loteria de Nadal és un joc d’atzar i que tots els números tenen exactament les mateixes probabilitats de resultar guanyadors, independentment de la seva història o de qualsevol patró estadístic.
Tarragona, una província poc agraciada
Tarragona juntament amb Àvila i Melilla és una de les poques capitals de província on el ‘Gordo’ de la Loteria de Nadal no ha caigut mai. Tot i això, els tarragonins no perden l’esperança i fan cues a les administracions per aconseguir un dècim per al sorteig que se celebrarà el proper 22 de desembre.
El motiu d'estar entre les tres capitals poc agraciades seria que aquí es venen menys dècims que a altres llocs, llavors hi ha menys probabilitats.
Durant els últims anys, la despesa dels tarragonins en Loteria de Nadal s’ha mogut al voltant dels 45 i els 50 euros per persona, amb una tendència suau a l’alça. Aquestes dades situen Tarragona per sota de la mitjana catalana i de molts altres territoris de l’Estat. L’any passat la demarcació de Tarragona va gastar 43.868.460 euros, i 51,76 euros per persona, 4,93% més que el 2023. La despesa mitjana espanyola, en canvi, és de 73 euros per persona. L’any passat, concretament, la xifra va pujar a 3.505.510.380 euros. A Catalunya en van ser 423.498.540, destacant la participació de Barcelona, amb 294.259.480 euros. La província amb menys despesa va ser Girona, amb 36.921.080 euros.