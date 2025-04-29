Societat
Red Eléctrica descarta un ciberatac i vincula l'apagada a un problema al sistema de generació
La companyia promet prendre mesures per evitar que es pugui repetir un incident similar
Red Eléctrica ha descartat aquest dimarts que l'apagada general que ha sacsejat Espanya durant les darreres hores es degui a un ciberatac. Segons ha apuntat el director de Serveis a l'Operació de la companyia, Eduardo Prieto, l'origen del col·lapse elèctric podria estar lligat a un problema al sistema de generació que es va iniciar al sud-oest del país.
D'altra banda, ha promès que la companyia aplicarà «les mesures necessàries» per evitar que es pugui repetir un incident similar. De fet, ha reconegut que unes bones interconnexions amb els països veïns milloraria la seguretat del sistema elèctric espanyol. Red Eléctrica ha anunciat aquest dimarts que aquest matí s'ha normalitzat el funcionament del sistema elèctric peninsular.