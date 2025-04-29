Societat
Red Eléctrica anuncia la normalització del funcionament del sistema elèctric peninsular
S'ha superat la punta de demanda del matí i s'espera el pic nocturn a les 21.10
Red Eléctrica ha anunciat aquest dimarts a les 11.15 hores la normalització del funcionament del sistema elèctric peninsular. En un missatge a la xarxa social X, la companyia ha explicat que s'ha superat la punta de demanda del matí a les 8.35 hores amb 28.677 MW i que el pic nocturn s'espera a les 21.10 hores amb 31.200 MW.
La demanda elèctrica no ha tornat als nivells previstos per Red Eléctrica de España (REE) fins les 7.15 hores d'aquest matí, segons dades de la pròpia operadora. A aquella hora, s'ha registrat un consum de 28.029 MW, una xifra que per primera vegada en gairebé 17 hores arribada als valors previstos per REE.
De manera sobtada, a dos quarts d'una de la tarda d'aquest dilluns, la demanda elèctrica va caure aproximadament a la meitat, i fins a quarts de sis de la tarda no es va començar a veure una represa significativa. A aquella hora la caiguda era d'un 40% respecte als nivells habituals, va passar a ser d'un 30% sobre les deu del vespre, i quarts de dotze el consum va augmentar de manera brusca.
Dels 20.000 va passar als 22.000 MW a les 23.30 hores, per quedar-se al llindar del 10% d'allò previst, una cota a què es va arribar a la una de la nit. Tres hores després, l'anomalia era ja només del 4%.
La demanda d'energia que s'estava consumint en el sistema elèctric arreu de l'Estat va tocar fons a les 13.35 hores amb 12.254 MW, i des d'aquella hora va anar incrementant fins als nivells habituals a primera hora d'aquest matí. Al voltant de les 8 del matí, la xifra ja era de més de 30.000 MW, lleugerament per sobre de dilluns a la mateixa hora.