Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els rellotges s'hauran d'avançar una hora aquest diumenge a la matinada -a les dues seran les tres- per entrar a l'horari d'estiu. L'objectiu del canvi és aprofitar al màxim les hores amb llum solar en una mesura que es remunta al 1974 arran de l'encariment del petroli i la necessitat de reduir el consum d'energia per beneficiar-se de més estona de sol als matins i no haver de recórrer a la llum artificial.

No obstant això, hi ha estudis que asseguren que l'estalvi és de només sis euros l'any. Des de fa anys diverses entitats i organismes -com la Time Use Initiative- han parlat de la necessitat de suspendre el canvi horari a Europa, però els governs de la UE han decidit aparcar aquesta abolició per la «complexitat» de les negociacions.

Fonts diplomàtiques europees han admès aquesta setmana a l'ACN que «no hi ha indicis que hi hagi voluntat» entre els 27 estats membre de «reprendre aquesta carpeta tan complexa». «Per ara el tema està aparcat», sentencien. Des de la Comissió Europea, però, s'aferren a la proposta que va posar sobre la taula el seu expresident Jean-Claude Juncker fa més de sis anys.

Malgrat que les discussions entre els estats es van aturar el 2019, l'executiu europeu considera que «encara es pot aconseguir una solució coordinada», afirmen fonts comunitàries a l'ACN.

Des de la CE admeten de totes maneres les dificultats per consensuar amb els 27 governs de la UE una decisió sobre el canvi d'hora, que es fa aquest cap de setmana del 29-30 de març i que es repetirà els pròxims anys si les capitals no reprenen les negociacions.

Per tant, continua vigent la directiva actual sobre l'horari d'estiu, que obliga els estats membres a canviar a l'horari d'estiu l'últim diumenge de març i a tornar a l'horari d'hivern l'últim diumenge d'octubre.

Els estats sí que són lliures d'escollir a quina zona horària volen estar. Espanya es troba a l'Hora de l'Europa central (CET) com França i Alemanya, mentre que Portugal està a l'Hora de l'Europa occidental (WET).

Els experts reclamaven que a partir del 2026 es posés fi a l'horari d'estiu i advocaven per un debat públic sobre la gestió del temps, alertant que uns horaris desalineats que fan que els horaris comencin abans que el cicle natural dia-nit (com passa amb l'horari d'estiu) «augmenten la privació de son i causen efectes negatius a la salut, l'economia i seguretat humanes».

El 12 de setembre del 2018, la Comissió Europea va presentar una proposta per eliminar els canvis d'horari i al cap d'uns mesos la va traslladar al Consell Europeu i al Parlament Europeu, però en els darrers anys no s'ha avançat més en aquest debat al voltant d'aquesta mesura ni s'ha consensuat en quin dels dos horaris caldria romandre de forma permanent, si en el d'estiu o el d'hivern.