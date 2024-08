El periodista Pablo González, alliberat després de dos anys i mig en un intercanvi de presos entre Rússia i els EUA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El periodista Pablo González ha estat alliberat aquest dijous després de dos anys i mig empresonat a Polònia. Així ho ha anunciat el seu advocat, Gonzalo Boye, a través d'un comunicat al qual ha tingut accés l'ACN. «Ens complau informar que el periodista Pablo González, empresonat a Polònia durant més de dos anys i cinc mesos, ha estat alliberat i traslladat, per ara, al seu país d'origen», resa l'escrit.

El periodista, retingut per les autoritats poloneses després de ser acusat de treballar pel Kremlin, ha estat una de les persones alliberades en el marc d'un intercanvi de presoners entre Rússia i els Estats Units, entre els quals figuren altres periodistes o membres de l'exèrcit nord-americà, segons informen mitjans internacionals.

González va ser arrestat el 28 de febrer de 2022, pocs dies després de l'inici de la guerra d'Ucraïna, a la ciutat polonesa de Przemysl, al sud-est del país, prop de la frontera amb Ucraïna. Llavors, el govern polonès va detallar que la detenció es va produir davant les «sospites» que el periodista havia dut a termes «operacions en benefici de Rússia, aprofitant-se de la seva condició».

Segons Boye, l'intercanvi d'aquest dijous «marca una fita significativa en favor de la llibertat de tots els periodistes que es troben presos en diversos països». «Les raons humanitàries han estat primordials en aquesta decisió, reconeixent el valor i la importància del periodisme en la societat», ha afegit.

Al mateix temps, l'advocat ha lloat «l'interès real» de les autoritats russes per trobar una solució a la seva situació, mentre ha criticat que d'altres «s'hagin centrat principalment a criminalitzar a Pablo González en comptes de defensar-lo i protegir-lo dels seus drets com a periodista».

«En nom d'ell i la seva família, volem expressar el nostre agraïment a totes les persones i organitzacions, especialment 'Free Pablo', que ha treballat incansablement per aconseguir aquest resultat, i reiterem el nostre compromís amb la defensa dels drets humans i la llibertat d'informació i expressió allà on es vegi amenaçada», resumeix.

Al final del comunicat, Boye detalla que González atendrà personalment la premsa «quan estigui en condicions de fer-ho».

Intercanvi de presos

L'alliberament de Pablo González es produeix en el marc de l'intercanvi de presos entre Rússia i els Estats Units més gran des de la Guerra Freda. Segons informen mitjans internacionals, entre la llista de persones retingudes per Moscou es troben el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich; un veterà dels marines nord-americans, Paul Whelan, i diversos opositors russos, entre d'altres.

Per l'altra banda apareixen noms com el de Vadim Krasikov, condemnat per assassinar un opositor rus a un parc de Berlín. En l'intercanvi hi haurien involucrats més de 40 presos i en les negociacions hi haurien participat, a banda dels Estats Units i Rússia, altres països com Alemanya, el Regne Unit o Turquia.

Et pot interessar: