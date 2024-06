Apunyalats tres aficionats en una 'fan zone' de l’Eurocopa: la policia alemanya ja ha detingut un sospitós

La policia alemanya ha anunciat la detenció d’un aficionat de Turquia que hauria atacat dimecres a tres homes amb un ganivet durant una discussió en una transmissió pública del partit entre la República Txeca i Turquia a Stuttgart, en la tercera jornada del Grup F, un partit molt polèmic sobre la gespa.

Els tres afectats van ser traslladats a un hospital pels serveis de rescat i dos d’ells van resultar greument ferits, encara que ja estan fora de perill, segons sengles comunicats de la policia difosos als mitjans aquest dijous.

El fet que el sospitós, de 25 anys, aconseguís entrar a la zona d’aficionats amb una arma blanca, ha desencadenat crítiques contra les mesures de seguretat existents en aquests esdeveniments públics.

«Els controls personals han estat fins ara extremadament intensius, més intensius que en altres esdeveniments de tipus similar», va afirmar en aquest sentit Andreas Kroll, responsable de l’organització dels esdeveniments relacionats amb l’Eurocopa a Stuttgart, en declaracions a la cadena SWR.

«No obstant, una seguretat total és impossible d’aconseguir sense detectors de metalls», va argumentar, una mesura que faria impossible l’organització de retransmissions en directe en el format actual.

«Estem horroritzats per aquest acte, que eclipsa la nostra pacífica festa del futbol», va afirmar per la seua part el responsable d’Ordre, Seguretat i Esports de la ciutat de Stuttgart, Clemens Maier, en un comunicat.

Els motius de l’atac no s’han aclarit, per la qual cosa Maier va demanar que s’investiguin les causes «l’abans possible» per poder prendre mesures sobre això.

Els tres ferits són un ciutadà alemany, de 19 anys, i dos ciutadans turcs, de 38 i 60 anys, mentre que el sospitós, de nacionalitat siriana, va comparèixer aquest dijous davant del jutge d’instrucció, que va decretar el seu ingrés en presó preventiva.

Per la seua part, les autoritats van fer una crida per prevenir aquest tipus de situacions en espais amb concentracions de persones i van recomanar que «s’ha de prendre distància, no actuar només contra els delinqüents violents, demanar ajuda activament i directament els altres».

A més, la policia de Stuttgart va advertir en el seu compte de X (abans Twitter) que aquests esdeveniments massius poden atreure persones criminals o violentes que acudeixen al lloc per robar amb enganys, utilitzar diners falsos i fer frau amb targetes de crèdit.

Et pot interessar: