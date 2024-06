Troben un arsenal d'armes i detenen un home a Figueres després d'un assalt violent

Els Mossos d'Esquadra han trobat un arsenal d'armes durant un escorcoll en un domicili de Figueres per localitzar i detenir els sospitosos d'un assalt violent a casa d'una família que hi va haver el 4 de juny. Segons informen en un comunicat, la investigació del robatori va portar fins a dos domicilis, on els investigadors, amb el suport de l'ARRO, van fer dues entrades el dia 20. En un dels habitatges hi van trobar tres escopetes calibre 12-70, una pistola calibre 9 mm municionada, una pistola pneumàtica, un revòlver pneumàtic, un trabuc d'avantcàrrega i molts cartutxos de diferents calibres. A dins l'immoble hi havia un home de 24 anys, a qui han detingut com a suposat autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes.

La investigació va començar pel robatori amb violència en un habitatge de la zona centre de Figueres que va tenir lloc la tarda del 4 de juny. Tres lladres van entrar al domicili d'una família, van amenaçar els residents amb dues pistoles i un ganivet de cuina que van agafar allà mateix i van lligar el pare de família amb brides per immobilitzar-lo. Segons informen els Mossos, també el van colpejar causant-li lesions lleus i, després, els assaltant van regirar l'habitatge i es van endur diners en efectiu i joies.

La investigació va permetre identificar els autors dels fets. Els Mossos sospiten que darrera l'assalt violent podrien haver-hi desavinences relacionades amb el tràfic de drogues.

Fruit de la investigació, a primera hora del dia 20 de juny els Mossos van desplegar una operació policial fent dues entrades i registres simultànies en dos habitatges de la ciutat, relacionats amb les persones investigades.

En un d'aquests dos immobles, la policia va localitzar-hi un home i va intervenir nombroses armes i munició. Concretament, tres escopetes calibre 12-70, una pistola calibre 9 mm municionada, una pistola pneumàtica, un revòlver pneumàtic, un trabuc d'avantcàrrega i molts cartutxos de diferents calibres. A més, també dues defenses elèctriques, unes manilles, un puny americà, un esprai de defensa i un rellotge de dona que provenia del robatori objecte d'investigació.

Davant la troballa de l'arsenal, l'home va quedar detingut per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes. El detingut, amb antecedents, va passar el dia 22 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. En el segon habitatge no va localitzar-hi ningú però sí que hi van trobar un paquet de brides i altres indicis que relacionen l'investigat que hi viu amb els fets.

La investigació continua oberta a l'espera de més detencions.

