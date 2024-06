Cathay Pacific recupera el vol directe entre Barcelona i Hong Kong després de quatre anys

Cathay Pacific ha recuperat aquest dilluns el vol directe entre Barcelona i Hong Kong, trajecte que va quedar suspès per la pandèmia i que l'aerolínia encara no havia reprès. El primer vol s'ha enlairat a la una del migdia amb destinació l'Aeroport Internacional de Hong Kong, on aterrarà a les 07:05 hora local.

La companya operarà tres vols a la setmana directes d'anada i tornada amb l'antiga colònia britànica, amb sortida els dilluns, els dijous i els dissabte. Un cop a Hong Kong, els viatgers poden enllaçar amb altres destinacions com la Xina continental, Japó, Tailàndia, Vietnam, Corea del Sud, Austràlia, Nova Zelanda, Indonèsia o Filipines.

En l'acte per celebrar la represa del vol des de l'aeroport del Prat, hi han assistit representants de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Barcelona -institucions que formen part del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) i del mateix aeroport.

«Barcelona és una ciutat que entusiasma el turisme internacional, per la seva gran oferta cultural, arquitectònica, gastronòmica i d'oci, a més de ser un eix clau com a porta d'entrada al Mediterrani», ha destacat el mànager general de Cathay Pacific Europa, Kinto Chan.

Cathay també té un trajecte amb tres freqüències setmanals des de Madrid, de manera que l'aerolínia ofereix quasi un trajecte diari entre l'Estat i Hong Kong.

Al 2023, Xina va tenir de manera indirecta més de 273.000 viatgers, dels quals més de 35.000 es desplaçaven entre Barcelona i Hong Kong, segons ha explicat en un comunicat Cathay Pacific, que confia en recuperar ràpidament les dades del 2019.

