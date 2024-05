Un segon tribunal considera la cultura gitana per absoldre un home de 20 anys d’abús sexual contra una nena de 12

L’Audiència Provincial de Ciudad Real ha absolt a un home d’abús sexual continuat contra una nena de 12 anys que va deixar embarassada de bessons perquè estima que van ser relacions consentides i que no hi havia una diferència significativa d’edat, a més de considerar que en la comunitat gitana és una conducta normal.

El 2022, un home de 20 anys va iniciar amb una nena de 12 anys «una relació similar a la matrimonial amb l’aquiescència de les famílies d’ambdós», segons es recull la sentència en els fets provats. La menor es va quedar embarassada de bessons i, en acudir al metge, es van activar els protocols i l’home, que desconeixia l’edat exacta de la menor, va ser detingut.

La Fiscalia sol·licitava 11 anys i sis mesos de presó per un delicte continuat d’abús sexual amb penetració contra una menor de 16 anys, però el tribunal va decidir absoldre'l aplicant l’article del Codi Penal que indica que un consentiment per sota dels 16 pot excloure la responsabilitat penal quan l’autor sigui una persona pròxima en edat a la persona menor i en grau de desenvolupament o maduresa física i psicològica.

L’Audiència Provincial indica en la sentència, de febrer de 2024, que «no existeix controvèrsia» ja que aquesta «relació s’emmarca en l’àmbit cultural i social de la comunitat gitana, on resulten freqüents els matrimonis de persones molt joves».

L’argument en el qual cimenta l’absolució és que les relacions van ser «sempre consentides en el marc d’una relació sentimental» i defensa que la menor pogués donar consentiment lliure tenint menys de 16 anys -edat legal per poder prestar-lo- amb una doble explicació: la proximitat d’edat amb l’home i de desenvolupament o maduresa.

Pensava que la nena era més gran

Explica el tribunal que l’acusat creia que ella era més gran i va descobrir que tenia 12 anys quan van acudir al metge per l’embaràs, un error que estima «creïble» perquè la menor «pot aparentar aquesta edat -15 anys- tant físicament com pel desenvolupament en les seves manifestacions».

És en relació amb la proximitat en grau de desenvolupament i maduresa quan l’Audiència Provincial assevera que no es pot «desconèixer l’àmbit cultural i social en el qual es desenvolupa la relació» i emfatitza que tant l’acusat com la menor «destaquen la normalitat de la seva conducta al món gitano».

En aquest sentit, la sentència reprodueix fragments de l’informe psicosocial practicat, en el qual es diu que la menor té un desenvolupament normal i no viu la seva situació com a abús o submissió sexual, «al contrari, el que destaca és el feliç que vivia amb el processat que va elegir com a parella».

«Costums i referents culturals gitanos»

El text judicial recull que «el món relacional de la menor està referenciat als costums i referents culturals gitanos» i que el fet que tant ella com ell tinguin interioritzada la mateixa cultura, «que els porta a considerar normal i correcta la seva relació similar a la matrimonial», fa que el seu grau de maduresa i desenvolupament siguin pròxims.

No és la primera vegada que un tribunal esgrimeix la cultura gitana a l’hora de jutjar un delicte sexual contra una menor de 16 anys. L’Audiència Provincial de Lleó ha atenuat una pena per agressió sexual continuada a un home que va deixar tres vegades embarassada a una menor entre els 12 i els 15 anys per considerar que en la «cultura gitana les unions de parella es produeixen a edats molt primerenques» i aquesta circumstància obra com a atenuant.

La directora general d’Igualtat de Tracte i No Discriminació i contra el Racisme del Ministeri d’Igualtat, Beatriz Micaela Carrillo, va qualificar la decisió judicial d’«absoluta vergonya» i va recordar que el Codi Penal no exclou l’empara i la protecció als menors gitanos, altrament, va precisar, «s’estaria defensant que abusar, agredir o violar les nenes gitanes té poques conseqüències legals».