Presó permanent revisable per a la dona que va matar la seva filla de 4 anys a Sant Joan Despí

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable la dona que el maig del 2021 va matar la seva filla de 4 anys a Sant Joan Despí.

El jurat popular va dictaminar per unanimitat que la dona era culpable d’un delicte d’assassinat amb traïdoria a menor de 16 anys, cosa que comporta la major pena possible.

Tot i això, el tribunal popular va admetre l’atenuant de col·laboració amb la justícia, però el magistrat no l’ha tingut en compte i ha confirmat la petició de pena demanada per la fiscalia i el pare de la nena.

A més, el magistrat ha instat a obrir un procediment contra la dona per maltractar psicològicament al pare de la nena i exparella seva.

Aquest procediment haurà de seguir-se en els jutjats de Sant Feliu de Llobregat. Tal i com recull la sentència, «queda acreditada la intenció de l’acusada de causar el màxim dany psicològic possible al pare de la menor, no només matant-la, sinó culpabilitzant-lo de la mort de la menor i de la seva pròpia».

«Matant la nena, l’acusada s’assegurava que causava un dany psicològic irreversible al pare del que ni podria haver-se defensat ni podria recuperar-se, donant el cop més dur que es pot donar a qualsevol persona, acabant amb la vida de la seva filla», afegeix.

Et pot interessar: