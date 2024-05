Els productes anticalç de Mercadona, encara més eficaços contra la brutícia i la calç incrustada

Mercadona continua avançant en el compromís adquirit amb els seus clients d'oferir màxima qualitat en cada producte, fet que implica un procés de millora contínua per no deixar mai de sorprendre «El Cap» (com internament denomina el client). Entre les darreres millores aplicades destaca la dels seus dos productes anticalç, l'indicat per a la calç moderada i el netejador potent en cas de més brutícia i calç més incrustada.

Aquesta millora s'ha desenvolupat de la mà del seu proveïdor especialista SPB a les instal·lacions de Xest (València) i ha consistit en un canvi en la formulació de tots dos productes per incrementar-ne encara més l’eficàcia contra la calç.

Arriba, a més, en un moment clau per donar resposta als qui necessiten deixar impecable la primera residència o preparar la segona abans de traslladar-s’hi a passar l'estiu.

Per a Mercadona, la qualitat i la innovació són dos requisits indispensables per continuar desenvolupant la seva brutal transformació. Per a això, avui treballa juntament amb més de 3.000 proveïdors i interproveïdors especialistes per oferir un assortiment eficient, de màxima qualitat i a un preu imbatible.

En definitiva, un assortiment viu, desenvolupat producte a producte, des de «El Cap» (client) cap enrere, en el marc de la seva estratègia Sempre Preus Baixos, que dona resposta a les necessitats d’alimentació, begudes, neteja de la llar, higiene personal i cura d’animals de companyia.

Per aconseguir aquest objectiu, la companyia també disposa d’un Model de Coinnovació, que consisteix a compartir experiències i maneres de consum amb els clients per, a través de la detecció de necessitats, gustos i costums concrets, traslladar tota aquesta informació als proveïdors i impulsar així una col·laboració directa en el desenvolupament de millores, innovacions i nous productes. La millora dels productes anticalç, per exemple, s’ha testat amb clients abans d’implantar-la a l'assortiment.

Aquest Model de Coinnovació es desenvolupa, entre altres estratègies, a través dels 24 centres de coinnovació repartits entre Espanya i Portugal. En aquests centres treballen més de 200 especialistes de Mercadona que, al llarg del 2023, han mantingut 11.000 sessions de treball amb clients que han estat fonamentals per continuar millorant i adaptant l'assortiment als gustos i les necessitats concretes. Això s'ha traduït en la implantació de 500 millores, 314 novetats i 20 innovacions de producte.

Et pot interessar: