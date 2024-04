Mercadona reuneix a València els seus comitès científics d'Espanya i de Portugal

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha reunit avui per primera vegada els seus dos comitès científics, el d'Espanya i el de Portugal. Els ha reunit a la seu del Centre Tecnològic AINIA, a València, on s'han abordat qüestions que permetin a la companyia de continuar garantint sempre la màxima qualitat en tots els seus productes i processos de cara a les noves necessitats que van sorgint.

«La qualitat és una condició irrenunciable per a Mercadona i hem d'anar sempre al davant i millorant, de manera que comptar amb un assessorament extern independent, científic i de reconegut prestigi internacional és un gran suport», destaca Angels Millan, directora del Comitè Científic de Mercadona a Espanya.

De fet, en la trobada d'avui, s'han abordat qüestions de gran actualitat, com l'aplicació dels últims avenços tecnològics en la producció d'aliments, la manera de reduir el malbaratament alimentari sense renunciar a la qualitat o la d’aconseguir noves millores en el sector agroalimentari davant nous reptes com el canvi climàtic, entre altres temes d’interès.

Entre els assistents, cal destacar la presència, per part de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, de Mar Canós, subdirectora general de Seguretat Alimentària i Laboratoris de Salut Pública, i de Carlos Antón, cap del Servei de Gestió de Risc Alimentari.

També hi han assistit Ignacio García Magarzo i María Martínez, director general i directora de Sostenibilitat, respectivament, d'ASEDAS (Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats); Xavi Pera, responsable de Seguretat Alimentària i Qualitat de l’AECOC (Associació Espanyola de Codificació Comercial), i Cristina del Campo, directora general del Centre Tecnològic AINIA, entre altres experts i responsables en seguretat alimentària.

Mercadona compta des de fa molts anys amb l'assessorament d'aquest Comitè Científic a Espanya, experiència per a la qual també compta amb científics de Portugal des de l’entrada en aquest país. Avui, Dia Mundial de la Ciència, s'han reunit per primera vegada els 17 científics de tots dos comitès en una jornada en què han intervingut diversos dels seus components.

Hi han participat Daniel Ramón, doctor en Ciències Biològiques (Universitat de València) i actualment vicepresident d’R+D en Nutrició i Salut de l'empresa nord-americana ADM (Archer Daniels Midland Co); José Juan Rodríguez, doctor en Veterinària i expert microbiòleg (Universitat Autònoma de Barcelona); José Miguel Mulet, doctor en Bioquímica i expert en Biologia Molecular (Universitat Politècnica de València), i Duarte Torres, doctor en Ciències i Enginyeria Química i Biològica (Universitat de Porto).

Completen el panel espanyol d'investigadors els científics Arturo Anadón, doctor en Veterinària (Universitat Complutense de Madrid); Juan José Badiola, doctor en Veterinària (Universitat de Saragossa) i actual president del Comitè; Andrés Otero, doctor en Veterinària (Universitat de Lleó); Andreu Palou, doctor en Bioquímica (Universitat de les Illes Balears); Pilar Vinardell, doctora en Farmàcia (Universitat de Barcelona); Santiago Pascual, doctor en Biologia (Universitat de Vigo) i investigador al Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i Ana Troncoso, doctora en Farmàcia (Universitat de Sevilla).

El Comitè de Portugal està constituït pels científics Alexandra Nogueira da Silva, experta en Ciències Farmacèutiques (Facultat de Farmàcia de Lisboa); Paula Teixeira, experta en Enginyeria Alimentària i doctora en Biotecnologia (Universitat Catòlica Portuguesa); Fernanda Vilarinho, doctora en Enginyeria dels Materials (Institut Superior Tècnic de la Universitat de Lisboa); Sandra Chaves, doctora en Biologia (Universitat de Lisboa); Inês Pádua, doctora en Ciències de la Nutrició (Universitat de Porto), i Isabel Castanheira, doctora en Farmàcia (Universitat de Lisboa).

Recolzament en la ciència per afrontar nous reptes

Mercadona advoca per una actitud proactiva davant els nous hàbits i tendències de consum. «Els consumidors són cada vegada més exigents, la qual cosa implica anticipar-nos per satisfer en tot moment les seves necessitats», apunta Angels Millan. D'aquí que la companyia aposti per un assessorament científic en les situacions en què es requereix assistència en les especialitats de cada membre del Comitè.

A tall d'exemple, el Comitè Científic ha assessorat la companyia en la implantació de la seva secció A punt per Menjar. «Va requerir una tasca d'assessorament en el disseny de la secció i en la validació tant dels productes com dels processos de producció. El Comitè ens ha ajudat que tots els mètodes i les bones pràctiques implantades garanteixin la qualitat i la seva seguretat alimentària», ressalta el director de Qualitat de Mercadona, Luis Plà.

El ventall de projectes en què treballa el Comitè Científic és molt ampli. Per exemple, assessora en la millora del model de venda de fruita partida i en la validació de proveïdors carnis, i ofereix suport continu en l'avaluació i l’anàlisi de riscos alimentaris, formació en assumptes d'interès científic i assessorament sobre legislació alimentària, per citar només algunes de les matèries abordades.