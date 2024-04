Un nen de 10 anys confessa que quan en tenia 7 va assassinar el veí del seu avi

Un nen de 10 anys de Texas (EUA) confessa que el 2022 va matar a un home que no coneixia. Tanmateix, en compliment de la llei estatal com en el moment de l'assassinat tenia només 7 anys, el menor no podrà ser imputat.

Segons mitjans angloparlants, que citen a l’oficina del Xèrif del comtat de Gonzales, Brandon O'Quinn Rasberry va ser trobat mort a l’autocaravana en la qual vivia el 18 de gener de 2022, després que el seu ocupador denunciés la seva desaparició.

El cos de l’home, de 32 anys, tenia una ferida de bala al cap i dos rascades a les seves mans.

La Policia va investigar el crim quan es va trobar el cos, però no ha estat fins la setmana passada –més de dos anys després de l’assassinat– que el cas ha donat un gran gir.

El director d’un col·legi local va informar a l’oficina del xèrif que un estudiant de 10 anys, no identificat, havia confessat haver disparat a O'Quinn Rasberry. El director també va assegurar que el mateix estudiant havia amenaçat de matar un altre company.

La policia ha revelat que els investigadors han entrevistat el nen, que va ser capaç de descriure amb tot detall l’assassinat que presumptament va dur a terme quan només tenia set anys.

Amb la pistola del seu avi

El nen va explicar que havia estat visitant el seu avi, que vivia al mateix parc de caravanes, quan va veure O'Quinn Rasberry. Sobre la nit de l’assassinat, ha explicat que va treure la pistola, una 9 mil·límetres, de color «terra i verd militar», de la guantera de la camioneta del seu avi i va entrar a la caravana d’O'Quinn Rasberry per disparar-lo.

«El nen va dir que quan sortia de la casa rodadora, va disparar l’arma de foc una altra vegada contra el sofà. Després, va sortir de l’autocaravana i va deixar l’arma de foc a la guantera del camió». Segons els investigadors, el nen no tenia un motiu per al crim ja que va admetre que no coneixia el difunt.

El nen no serà acusat perquè no ho permet la llei estatal de Texas, que diu que un nen no pot ser responsable d’un delicte fins que tingui 10 anys.

El menor detingut durant 72 hores ha estat traslladat a un hospital psiquiàtric en San Antonio, Texas, per a avaluació i tractament.

