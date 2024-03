Detingudes vuit persones per emmagatzemar i distribuir pornografia infantil «d’extrema duresa» en un grup online de 200 pedòfils

La Policia Nacional ha detingut vuit persones en diferents punts d’Espanya per, suposadament, emmagatzemar i distribuir pornografia infantil, un d’ells en un grup amb més de 200 persones que consumien aquest tipus de contingut.

L’operatiu s’ha centrat en la identificació de distribuïdors de contingut pedòfil 'online' que destaquessin pel seu alt nivell d’activitat i implicació. D’aquesta forma, s’ha detingut dues persones a Madrid, d’altres tantes a Barcelona i una a Alacant, Ciudad Real, Gran Canària i Tenerife.

A més, han dut a terme set registres en els quals s’han intervingut cinc discs durs, dos ordinadors i vuit telèfons mòbils que emmagatzemaven milers d’arxius de contingut pornogràfic infantil d’«extrema duresa».

Una xarxa de 200 pedòfils

Un dels arrestats a la comunitat madrilenya havia creat la seva pròpia xarxa de contactes pedòfils i administrava un grup amb més de 200 participants en el qual distribuïa el material pedòfil. En aquest operatiu, conegut com a Cyber Week, coordinat per Europol i organitzat per la gendarmeria francesa, han participat forces policials de set països europeus a més d’Espanya: Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, França, Hongria, Romania i Ucraïna.