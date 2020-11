Bars i restaurants de Tortosa reobren amb la il·lusió continguda perquè temen el post-Nadal

Actualitzada 23/11/2020 a les 14:32

Els bars ja servien desenes de clients a primera hora d'aquest dilluns a Tortosa, que esperaven amb ganes la reobertura del sector. També els restaurants han tornat a preparar taules, mesurar distàncies, i sobretot habilitar les terrasses, qui les té, que els permetran atendre més clientela. Els restauradors han reprès l'activitat amb «il·lusió i motivació» però de manera continguda, amb cert neguit i molts dubtes de quant temps durarà i la por que els tornin a tancar després de Nadal. El sector avisa que una altra sotragada serà difícil de remuntar, denuncien que els ajuts són i han estat insuficients, i que ara cal aixecar el confinament municipal perquè l'activitat sigui rendible també els caps de setmana.«La clientela del Botànic ens esperava en ganes, tenim bastantes reserves avui, no crec que omplim, però la gent que ve normalment ens ha donat suport i vindrà avui a la inauguració en més ganes que nosaltres, crec», ha apuntat Jordi Mauri, copropietari dels restaurants Botànic i Racó de Mig Camí de Tortosa. Les ganes per reprendre l'activitat hi eren però els recels també. «Tenim la il·lusió que la gent torni a casa nostra, obrir i poder treballar a poc a poc, però hi ha dubtes de si la clientela s'haurà de mantenir a més distància i vivim en una crisi de salut i financera molt agressiva i els nostres governants ni es preocupen ni es preocuparan, només miren al 14F», ha lamentat Jaume Trilla, gerent de la cafeteria-restaurant Tertúlia de Tortosa.«El primer dia hem començat amb ganes encara que només treballem la terrassa però val més això que res», ha apuntat Lluís Duran, copropietari del Bar Ester. Amb les cadires sobre la barra del seu bar interior del Mercat Municipal de Tortosa, Duran i la seva dona han atès una terrassa plena a vessar ja des de primera hora i amb els clients que retriaven les taules al sol, en un matí que refrescava a la capital ebrenca. Uns i altres s'han fet salutacions de retrobament i s'han espremut els moments recuperats amb la por, de tots plegats, que tornin a tancar el sector després de Nadal.«Vinc a treballar pensant si treballo per alguna cosa o per a res. Si tornen a tancar serà una sotragada i ens esperen anys difícils», ha apuntat Mauri. «Espero que no hi hagi una aturada tan severa perquè portem des del mes de març i l'economia està ressentida», ha afegit Duran. El gerent del bar la Tertúlia té clar que seria l'estocada definitiva si arriba un altre tancament, per a ell que té la jubilació a tocar, però també per a molts altres. De fet, alguns establiments sense terrassa o amb terrasses de poques taules no han obert aquest dilluns a Tortosa. Les condicions i limitacions a sala fan insostenible la reobertura per a alguns negocis.Per primer cop també, caldrà estar molt amatents al temps, perquè repercutirà a la caixa. «És un hàndicap molt greu. Anem a l'hivern i avui fa un dia d'àngels però si es complica el temps... ara bé, la qüestió és començar per poder arribar a omplir l'aforament al 100%, dins i fora», ha apuntat Trilla. «Amb el recurs de la barra i l'interior no passa res si fa mal temps, però si es manté així, en sortirem perjudicats», ha insistit Duran des del Mercat.El sector reobre amb el sentiment d'haver estat criminalitzat pels pics d'aquesta segona onada. No se senten culpables però seran implacables fent complir les mesures de prevenció. «Estarem bastants pendents perquè hi ha gent que li és igual però hi ha gent que l'afecta i aquí ha d'estar tothom còmode, sigui reticent a tot això o no», ha explicat Mauri. «Qui ho fa malament, se l'ha d'avisar i si no fa cas, sancionar», ha defensat Trilla.El que han trobat a faltar són ajuts suficients. Se senten menyspreats i consideren que les promeses dels governs es fan de cara a l'aparador. «Ens obliguen a tancar i ho fem per prevenir contactes però no ens ajuden», ha criticat Trilla. «Que truquin a la presidenta de Nova Zelanda i els expliqui què ha fet», ha animat el gerent de La Tertúlia. «Han faltat ajuts del govern de l'Estat. La Generalitat fa el que pot però ho ha fet malament i sort dels ERTO als treballadors que si no, això seria insostenible», ha recordat Duran.De cara a les pròximes setmanes, el sector de l'hostaleria de Tortosa reclama l'aixecament del confinament municipal. Tortosa és el pol comercial on acudeixen veïns de molts municipis ebrencs i amb els bars tancats i les limitacions de mobilitat, el comerç també se n'ha ressentit. «No és el mateix la problemàtica de Tortosa que la de Barcelona i Tarragona. Els caps de setmana molta gent vindria a comprar però no es poden desplaçar i si hem de viure només de les persones que viuen a Tortosa és molt complicat. Necessitem els pobles dels voltants», ha reclamat Trilla. «A Tortosa juguem amb l'avantatja que hi ha població però a un bar de Paüls o dels Reguers, tenien molta gent de fora els caps de setmana», ha recordat Mauri.