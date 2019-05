El personal sanitari demana que el nou CAP d'Amposta tingui urgències

Consideren que mantenir-la a l'Hospital és una decisió política que contribueix a mantenir col·lapsat el servei

Actualitzada 24/05/2019 a les 14:48

Els professionals d'atenció primària d'Amposta han sortit aquest migdia a protestar davant del nou CAP, en marxa des d'aquest dilluns, per demanar poder atendre de forma continuada les urgències, que actualment estan centralitzades a l'Hospital Comarcal. Alerten que les flamants instal·lacions, que han costat més de 3,7 milions d'euros i disposen d'una ala destinada específicament a l'atenció continuada d'urgències, es troben del tot infrautilitzades per la voluntat del Departament de Salut de mantenir la centralització al centre hospitalari per atendre tots els pacients de la comarca. Això, recorden, està portant al col·lapse l'equipament comarcal, les urgències dels qual registren temps d'espera de sis hores, a més d'incrementar la despesa i perjudicar la qualitat del servei.Personal mèdic, d'infermeria i d'administració, prop d'una vintena de persones en total, han sortit a les portes del nou CAP d'Amposta a les dotze del migdia per mostrar cartells i fer sentir la seva veu respecte la decisió de mantenir les urgències a l'Hospital. És el plantejament que s'aplica a la ciutat des de fa 20 anys, quan es van treure de l'antic CAP. Però recorden que, ara, la població s'ha duplicat i han d'atendre tota la població del Montsià. Malgrat la petició tramesa directament a l'administració, el Departament de Salut ha decidit mantenir el model de punt d'atenció d'urgències únic.Una centralització, creuen, que pot tenir sentit a les comarques pirinenques, aïllades i amb poca població, però no en el cas concret del Montsià. «Els tractaments i els fluxos són diferents als hospitalaris. Atendre pacients d'urgències als centres de salut és més eficaç, més ràpid, perquè la llista d'espera és molt menor, i el cost també és molt menor», detalla la metgessa de família Gemma Vallès, que ha exercit de portaveu de tot el col·lectiu. També els metges i les eines administratives són diferents en tots dos casos, que no es pot fer seguiment als pacients o atenció domiciliària els caps de setmana. «La congestió que tenim ara de sis hores a l'Hospital, la gent d'Amposta no se la mereix de cap manera», afegeix,Creuen que, assumint els tres graus de menor gravetat pel que fa a urgències, els usuaris ampostins guanyarien també amb una millor accessibilitat, millors tractaments i eficiència. «Demanem per a la població d'Amposta el mateix que a Tortosa. Hi ha tres punts d'atenció continuada: el CAP del Temple, la clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital Verge de la Cinta. Atenen una població similar pel que fa a atenció i primària. No entenem per què aquesta discriminació a Amposta, quan es podria beneficiar d'uns millors tractaments, seguiments i disminució del cost sanitari», ha insistit Vallès, que ha criticat també els plans per fer obres a l'hospital i habilitar una nova planta que permeti encabir el servei d'atenció continuada.Per la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha defensat que l'actual model de centralització de les urgències a l'Hospital Comarcal ha funcionat de forma exitosa. Considera que els pacients estan millor atesos en un únic centre, on es troba l'administració així com també els equipaments necessaris per efectuar les proves que els facultatius requereixin sense necessitat de desplaçar-se.