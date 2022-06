Josep Pallarès, nou rector de la URV

Després d'aconseguir guanyar la primera volta de les eleccions, Pallarès s'ha imposat per 57,77% vots ponderats

Actualitzada 03/06/2022 a les 12:22

Josep Pallarès ha guanyat les eleccions al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb el 57,77% dels vots ponderats enfront els 42,23% vots ponderats que ha obtingut la fins ara rectora, María José Figueras.Tots dos candidats són els que van obtenir més suports durant la primera volta de les eleccions, on Pallarès va aconseguir el 45,75% dels vots; Figueras el 35,46% i Mercè Gisbert el 18,80%. Com que cap dels candidats va rebre el 50% dels vots ponderats durant la primera votació, que es va celebrar del 23 i el 25 de maig, es va pasar a una segona volta on només concurrien els dos més votats.La segona votació s'ha dut a terme de l'1 al 3 de juny de forma telemática. En aquestes el percentatge de votació ha estat del 25,76%. Aquesta ha crescut lleument respecte la primera volta. Tot i això, només han votat un 17% dels 15.000 alumnes de la URV.Maria José Figueras ha agraït al seu equip el seu recolzament durant tots els anys que porta com a rectora. Alhora ha lamentat que la participació hagi estat baixa tot i que era conscient que s'havien convocat les eleccions en un mal moment, en que els alumnes es troben en període d'exàmens. A més a més, ha assegurat que potser s'ha cansat a l'alumnat, el qual ha rebut un allau de correus electrònics sobre les eleccions. Finalment, ha acceptat la seva derrota conscient que «tot passa per alguna cosa».El vencedor de les eleccions universitàries, per la seva banda, també ha agraït a tothom que l'ha votat i al seu equip. Pallarès ha resumit dient que «comencem una nova etapa». El nou rector ha promès que treballaran molt i que «a partir de la setmana que ve començarem a implentar les actuacions que vam proposar per als primers 100 dies de mandat i la resta». «Esperem comptar amb la mateixa il·lusió i els mateixos ànims que hem tingut durant la campanya durant els propers quatre anys de mandat», ha conclòs.