La Guàrdia Urbana ha posat un miler de sancions per superar els 30 km/h

Des de l'octubre, en gairebé un 70% dels casos els conductors multats superaven els 50 km/h

Actualitzada 10/02/2021 a les 19:27

La Guàrdia Urbana ha interposat, fins a finals de gener, un total de 995 multes per superar els 30 km/h. Va ser el passat 14 de setembre quan l'Ajuntament va implantar la normativa Tarragona Ciutat 30, velocitat màxima a la qual quedava limitada la circulació per la majoria de carrers. Durant les dues primeres setmanes els agents de la Guàrdia Urbana van dur a terme una campanya informativa i a partir de l'1 d'octubre van començar a multar. Des de llavors, els diferents radars mòbils han controlat un total de 24.375 vehicles (20.347 en els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020 i 4.028 el gener de 2021), dels quals 995 van ser denunciats. Gairebé un 70% d'aquests, 674 concretament, no només superaven el màxim permés, sinó que circulaven a una velocitat superior als 50 km/h. En aquest sentit, l'import de la sanció si en una via de 30 km/h se circula entre 38 i 50 km/h, és de 100 euros i no es retira cap punt del carnet i, si se circula entre els 51 i 60 km/h, la sanció econòmica és de 300 euros i es perden dos punts del carnet de conduir. Segons les dades aportades pel cos local de policia, cap dels conductors que van captar els radars doblava la velocitat màxima establerta circulant a 60 km/h o més.

Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i, com a tal, representant dels residents als barris de Ponent de la ciutat denuncia que hi ha diversos punts conflictius on els cotxes continuen circulant a grans velocitats. Posava com a exemple l'avinguda Tarradellas, que uneix Campclar i Bonavista. «És una avinguda llarga i sí que és cert que ara hi han col·locat uns reductors de velocitat, però, un cop els passen, continuen corrent», lamenta López, que afegeix que també són força perillosos en aquest sentit els carrers 26 i 27 de Bonavista. «També hi ha molta gent que valora positivament que es limiti a 30 km/h fins que li toquen la butxaca, i ara més que estem en crisi, però les normes s'han de respectar i a vegades és l'única manera que hi ha per acabar amb l'incivisme», comentava el president de la FAVT.

Per altra banda, Josep Maria Ferran, de la Federació d'Associacions de Veïns Segle XXI, que agrupa les entitats del centre, l'eixample i la zona nord, lamentava també que en carrers com Pere Martell o Mallorca molts cops no es respecta el límit de 30, «i passen a 50 o 60 km/h». No obstant això, assegura que «s'ha notat que la circulació, en general, és molt més moderada d'ençà que es va aplicar la normativa», celebra Ferran, que critica, per altra banda, que «encara es veuen molts usuaris de patinets elèctrics que van per la vorera i està prohibit». Finalment, denunciava també que, en carrers de Sant Pere i Sant Pau o al carrer Unió, els cotxes també passen a grans velocitats. «Si arriben tard a la feina, que matinin més», sostenia finalment el secretari de comunicació de la FAV Segle XXI.

Finalment, Gemma Fusté, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, era força crítica amb la implantació del Ciutat 30. «Queda molt bé això de limitar la velocitat, però hi ha zones que anar a 30 km/h és una bogeria, és pràcticament impossible», lamentava Fusté. En aquest sentit, defensava que «és millor detectar els llocs conflictius on els cotxes corren més del compte i que la Guàrdia Urbana els controli. Però, per exemple, en el cas de la carretera de Ferran, que és de titularitat municipal i està limitada a 50 km/h, els cotxes passen a 100 i mai he vist cap agent vigilant ni posant cap radar», lamentava finalment Fusté.