Els 'Sopars sota els focs' engeguen la seva 10a edició amb sis restaurants participants

L’esdeveniment tindrà lloc del 3 al 6 de juliol

Actualitzada 27/06/2019 a les 11:40

La 10a edició dels Sopars sota els focs s’instal·la de nou al Passeig de les Palmeres del 3 al 6 de juliol per tornar a oferir una opció gastronòmica de qualitat i gaudir, al mateix temps, del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació de Restaurants de la Part Alta (ARPA) amb el suport del Patronat Municipal de Turisme, comptarà amb sis restaurants participants.Els restaurants que integren l’ARPA El Llagut, Racó de l’Abat, Alvocat i Filosofia traslladaran les seves cuines al Passeig de les Palmeres del 3 al 6. Com a novetat, enguany s’hi sumaran els restaurants convidats La Andaluza de la Part Alta i Maritime d’Altafulla. D’aquesta manera, el passeig es convertirà en un gran menjador amb capacitat per a 900 persones a partir de les 20h.Els establiments participants oferiran més de 35 plats diferents a un preu de 6 euros el plat i 5 euros les postres. Julio Rebenaque, president d’ARPA i propietari del Racó de l’Abat, destaca que «aquest any hem fet una aposta especial per la varietat gastronòmica on propostes per a persones veganes, celíaques i altres opcions hi tenen especial cabuda».Els vins i el cava jugaran un paper protagonista durant l’esdeveniment i a ells, se li sumarà la barra de cerveses especials d’Estrella Damm, amb més de 8 referències. Rebenaque ha destacat «l’aposta que aquest any s’ha fet per la sostenibilitat, sumant-nos a l’ús de gots reutilitzables i copes de vidre». L’ambientació musical correrà a càrrec dels Djs de Mamboo.La regidora de Turisme, Laura Castel, ha destacat que els Sopars sota els focs «és un gran exemple de com el treball conjunt entre Ajuntament i entitats genera iniciatives que dinamitzen i aporten valor afegit a l’agenda cultural de la ciutat».