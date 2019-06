Un estudi avala l'eliminació de set de les dotze vies del Moll de Costa

L’alliberament de 30.051 m2, on ara hi ha oficines d’Adif, permetria la creació de la rambla al carrer del Mar que projecta l’Ajuntament

Actualitzada 10/06/2019 a les 12:13

37.466 m² alliberats

El regidor d’Urbanisme en funcions, Josep Maria Milà, va plantejar fa dos anys la possibilitat d’eliminar bona part de les vies de tren ubicades al Moll de Costa per recuperar espai per a la ciutat. El seu equip treballa des de gener per presentar el projecte a ADIF, propietària de gran part de l’espai, on ara hi ha vies sense servei i oficines de l’empresa pública encarregada de la gestió, construcció i explotació del servei ferroviari. Un estudi extern, finalitzat l’abril passat, avala el propòsit de Milà i veu viable la desaparició de bona part de les vies que transcorren en paral·lel als tinglados, així com un espai més petit a l’estació de tren de Tarragona, on podrien desaparèixer dues vies.L’estudi, encarregat per l’Ajuntament el febrer a l’empresa ECC Enginyeria SLP, distingeix dues zones d’actuació on es podria alliberar espai en benefici del vianant: el Moll de Costa i la zona propera al carrer del Mar, zona que anomena Factoria del Port i l’estació de tren de Tarragona. A l’àrea del moll, preveu l’alliberament de 30.051 m². En aquesta zona descansen un total de 12 vies que formen un important feix de connexions. El projecte veu factible eliminar cinc de les vies properes al carrer del Mar i dues més al cantó del mar sense, que en cap cas, es «redueixi la funcionalitat actual» dels serveis de passatgers i mercaderies. «Aquestes vies s’utilitzen rarament i només per estacionar-hi maquinària de manteniment de via. Queda bastant clar, doncs, que entre el poc ús i que Adif la considera com a suport per a operacions de manteniment, la funcionalitat de la Factoria del Port és pràcticament inexistent», assenyala l’estudi, que s’ha elaborat en tres mesos.Milà veu possible la construcció d’una rambla que comenci a la plaça dels Carros i acabi al Pont de la Petxina on actualment es troba el carrer del Mar, una via estreta que discórrer en paral·lel a les oficines d’Adif i les vies del tren, moltes d’elles sense servei. L’enginyer que firma l’estudi considera que aquesta zona de vies «seria la primera zona a demanar a Adif per negociar el seu retorn a la ciutat de Tarragona». La circumstància que aquest espai transcorri en paral·lel al carrer del Mar és un altre motiu per pensar que, si l’Ajuntament disposa d’aquests terrenys, «recuperaria un espai molt valuós i facilitaria notablement la permeabilització cap al mar pel Moll de Costa», indica el treball.L’abril passat, en una reunió a Madrid entre alcaldes de la demarcació i el secretari d’Estat de Foment, Pedro Saura, l’alcalde en funcions Josep Fèlix Ballesteros va transmetre al Ministeri la proposta de creació de la rambla del Mar. Un projecte, que segons explicava Ballesteros a aquest diari fa unes setmanes, Foment «també el veu viable». Pel batlle socialista, la Part Baixa «guanyaria la mirada al mar i també respiraria una mica de dignitat».Des de l’Associació de Veïns del Barri del Port, Carme Puig veu amb bons ulls el projecte, però el veu «molt llunyà». «Faria el barri més atractiu, això segur», assegura la presidenta de l’entitat veïnal, que creu que s’hauria d’haver fet molt abans. La bona consideració per aquesta possible rambla a la Part Baixa, també deixa pas al pessimisme. «Això depèn d’Adif i no crec que estiguin per la labor», observa Puig.L’estudi també preveu l’eliminació de 7.415 m2 a l’estació de tren de Tarragona amb la supressió de les vies 3, 5, 14 i 16. Les vies 3 i 5 són vies topall (sense sortida i sense servei) i que «no s’utilitzen per serveis ferroviaris». L’estudi proposa la construcció d’un aparcament soterrani En un escenari de futur i en cas que l’Ajuntament aconseguís que Adif i l’Autoritat Portuària els cedís aquest espai, la ciutat podria recuperar un total de 37.466 m² de superfície. L’empresa encarregada de l’estudi creu que l’Ajuntament podrà «recuperar» l’espai del Moll de Costa entre el 2021-2023.De moment, Milà ha enviat una carta al subdelegat del Govern espanyol de Tarragona perquè «prengui en consideració» aquest projecte i l’insta a una «taula d’anàlisi». Alguns dels espais són propietat de l’Autoritat Portuària amb qui el futur govern municipal també haurà de negociar l’alliberament del seu espai. El regidor d’Urbanisme està convençut que els barris marítims necessiten un canvi, «una sacsejada», opina, i l’intercanvi d’idees amb la resta de partits sobre el projecte encara no s’ha produït. «La receptivitat per a propostes a llarg termini que tenen els partits és minsa», assenyala. La rambla a la Part Baixa serà, en tot cas, un «encàrrec» pel pròxim govern municipal que no es coneixerà fins el dissabte 15 de juny quan els partits del plenari votin des de la plaça de la Font el futur alcalde de la ciutat.La rambla del Mar sintonitza amb la idea de l’Illa Corsini, un projecte de l’actual consistori que té l’objectiu de peatonalitzar una part del centre, posant el focus en la plaça Corsini i els carrers Unió i Apodaca. El projecte, ideat pel regidor desaparegut del PDeCAT, Albert Abelló, persegueix dinamitzar un barri colpejat per la crisi econòmica amb molts locals buits. Puig explica que el pla també preveu que la plaça dels Carros guanyi espai per al vianant. Una de les prolongacions de la plaça és, precisament, el carrer del Mar –ara «ofegat»–, segons Milà, que s’eixamplaria en gran mesura si, finalment, el projecte veu la llum.