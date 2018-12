L'arquebisbe Jaume Pujol posarà el càrrec a disposició del Papa al febrer de 2019

L’any vinent complirà 75 anys, que és l’edat de jubilació que recull el Codi de Dret Canònic, però el seu relleu pot trigar mesos o, fins i tot, anys

Actualitzada 20/12/2018 a les 20:20

Els requisits dels aspirants

L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, posarà el seu càrrec a disposició del Papa a principis del mes de febrer del pròxim any. El màxim representant de l’Arxidiòcesi de Tarragona farà 75 anys el 8 de febrer, edat de jubilació dels bisbes, segons es recull al Codi de Dret Canònic. Aleshores, de forma automàtica i seguint el procediment regulat –tal com asseguren des de l’Arquebisbat de Tarragona– Pujol haurà de presentar per carta la seva renúncia, la qual haurà de ser acceptada pel Papa. La resposta del Sant Pare, però, pot trigar mesos, fins i tot anys, tal com ha succeït en l’experiència d’altres relleus.Un cop obtinguda –i mai abans– es nomenarà la persona que el rellevarà. Això, sí, segons recull també el Codi de Dret Canònic el procés d’elecció d’un bisbe comença a gestar-se «quan aquest és a prop de complir l’edat de jubilació i, per tant, abans de la presentació per carta de la seva renúncia». «En aquest moment, la Nunciatura Apostòlica de cada país, encapçalada pel Nunci, ha de posar en marxa una sèrie de contactes amb els membres de l’església de la diòcesi on es farà el relleu i, també, amb la Conferència Episcopal, per elaborar de comú acord i sota secret, una llista de preveres». Segons marca el procediment, el Llegat pontifici –Nunci, Pronunci o Delegat apostòlic– ha de proposar a la Santa Seu una terna de noms, prèvia una investigació sobre la idoneïtat dels candidats i altres circumstàncies que concorrin en la diòcesi.Els aspirants hauran de complir alguns requisits, com ara ser «de bona fama», ordenat de prevere des de fa almenys 35 anys, doctor o almenys llicenciat en Sagrada Escriptura, Teologia o Dret Canònic i «insigne per la fermesa de la seva fe, bons costums, pietat, zel per les ànimes, saviesa, prudència i virtuts humanes».