El MNAT es reubica al Port de Tarragona amb les 200 peces més emblemàtiques

L'equipament tanca per reformes durant quatre anys

Actualitzada 15/06/2018 a les 14:49

Un nau industrial del Port de Tarragona reconvertida en temple romà. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ja es troba instal·lat al tinglado número 4 del moll de costa, de forma provisional, mentre durin les obres de reforma ide l'equipament, a la part alta de la ciutat, que no es preveu reobrir fins d'aquí a quatre anys. Després d'un llarg i complex trasllat, el museu s'ha endut les 200 peces arqueològiques més emblemàtiques del seu fons, que sintetitzen la història de la Tàrraco romana i també d'aquest museu centenari, amb 1.100 peces exposades i més de 5.000 en magatzem. D'aquestes se n'ha fet una acurada selecció: des d'un imponent cuirassat de l'emperador August al conegut mosaic de la Medusa, passant pel lampadari conegut com el Negret.Són 800 metres quadrats d'instal·lació que emula un temple romà, amb 18 columnes dibuixades sobre lona que pengen del sostre i ajuden el visitant a recórrer els vuit àmbits en els quals es divideix l'espai, que ha suposat una inversió de mig milió d'euros. La batejada com a exposició de síntesi Tàrraco/MNAT s'inaugura aquest dissabte.