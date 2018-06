Un comerciant llatinoamericà, «atemorit» per haver rebut atacs xenòfobs

L’han amenaçat de mort diverses vegades i l’han increpat amb termes com «‘sudaca’ de merda»

Actualitzada 06/06/2018 a les 19:31

Un comerciant d’origen llatinoamericà assegura trobar-se «atemorit» després d’haver estat objecte d’atacs xenòfobs per part d’un individu d’uns 30 anys de nacionalitat espanyola. J.A.L és propietari d’una botiga especialitzada en alimentació sud-americana, ubicada al carrer Soler. Fa uns dos mesos, l’individu en qüestió va entrar per primera vegada a la tenda i va increpar a la dona de J.A.L per l’alt preu d’un producte importat. Des d’aleshores, els episodis d’insults racistes i xenòfobs s’han repetit i, per aquest motiu, el botiguer ha interposat dues denúncies als Mossos d’Esquadra. «Fa deu anys que som a Espanya i mai hem tingut problemes amb ningú, som gent de pau», expressava la víctima.A finals d’abril, un individu d’uns trenta anys, de nacionalitat espanyola i «amb tatuatges d’estètica nazi» va entrar per primera vegada al Supermercado Latino la Pastorita, obert fa sis anys per part de J.A.L i la seva dona. Era precisament aquesta darrera la que es trobava en la botiga quan l’home va començar a queixar-se pel preu elevat d’un producte d’origen peruà. «Li va dir de tot i més», deia el marit de la víctima.L’episodi es va tornar a repetir dies més tard, el 3 de maig. En aquella ocasió, J.A.L també era a la tenda. «Em va dir sudaca de merda, machupichu i que marxés del seu país», explicava. El motiu dels insults va ser, de nou, l’elevat preu dels productes importats, que «són transportats durant milers de quilòmetres per arribar fins aquí», defensava la víctima. En veure que l’individu l’amenaçava de mort, J.A.L va trucar als Mossos d’Esquadra, que van arribar al lloc dels fets. La presència policial va motivar que l’atacant no tornés a la botiga durant uns 20 dies.El passat dissabte, però, l’individu va tornar a fer acte de presència. De nou, insults de caràcter xenòfob i racista i amenaces de mort. «Vam tornar a trucar als Mossos però, quan vam arribar, ja havia marxat», deia J.A.L, que assegura sentir «por» per ell i la seva família. Tres dies després, l’atacant va tornar a la botiga per amenaçar J.A.L. «Dilluns va venir i, des de la porta, em va dir que d’aquesta setmana no passava, que em mataria», detallava.J.A.L només desitja que aquests atacs acabin per poder seguir la seva vida amb normalitat. Ell i la seva família van arribar fa una dècada a Tarragona, on van obrir el negoci fa sis anys i on han educat als seus tres fills. «Només volem viure en pau, perquè no ens agrada la violència i no volem tenir problemes amb ningú», expressava J.A.L, visiblement preocupat pels insults rebuts a l’establiment durant els últims mesos.