Repsol farà noves inversions per reduir les emissions de CO2 el 2018

Josep Francesc Font afirma que «la qualitat de l’aire de Tarragona és satisfactòria»

25/05/2018 a les 09:22

Realitzades 18 de 20 accions

La companyia Repsol va presentar ahir el contingut del Pla de Sostenibilitat del 2018, que preveu l’execució de 21 accions, dividides en eixos com la sostenibilitat, la seguretat, la millora del medi ambient o la col·laboració amb les administracions. L’objectiu és millorar les condicions de producció i la seva afectació en el territori. El director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, va manifestar que, en el marc del Pla de Sostenibilitat, «farem inversions per reduir les emissions de CO2». «Més del 15 per cent de les nostres inversions es destina a millorar l’eficiència energètica», va afegir. Font va remarcar que les emissions que produeix l’activitat de Repsol és de prop de 2,5 milions de tones a l’any i que el 2017 «van reduir-les en 50.000». Per la seva banda, el catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, va apuntar que «l’objectiu –a escala mundial– és reduir un 70 per cent les emissions fins al 2020», i va remarcar que «cal passar de la teoria a la pràctica».El Pla de Sostenibilitat del 2018 recull un conjunt d’accions que van més enllà del que estableix la llei, amb l’objectiu de la companyia de contribuir al desenvolupament sostenible. El Pla fa una aposta per la transparència, la seguretat, el canvi climàtic i per treballar a favor de la sostenibilitat, sempre pensant en fer accions que afavoreixin les persones i el seu entorn social. Un dels aspectes en els quals treballa la companyia de manera especial és el de la seguretat dels seus treballadors, contractistes i, també, de la comunitat local. Per altra banda, Repsol s’esmerça en l’aportació dels recursos indispensables per generar l’energia més eficient i amb el menor impacte possible en el medi ambient, segons es desprèn del contingut del Pla. En aquest camp, té molt a veure la innovació i la incorporació dels avanços tecnològics que permeten millorar els sistemes de producció. Un dels lemes de la companyia és que vol ser part de la solució al canvi climàtic, maximitzant els impactes positius i minimitzant els negatius en la societat i en el medi ambient, aplicant un comportament «ètic i transparent».El 82% de les acciones incloses en el Pla de Sostenibilitat estan vinculades al sistema de retribució variable de les persones que treballen a Repsol, la qual cosa constitueix «un compromís inequívoc de la companyia amb la maximització efectiva de la seva contribució al desenvolupament sostenible», segons apunta l’empresa.Josep Francesc Font va remarcar que, de les 20 acciones previstes en el Pla de Sostenibilitat del 2017, «divuit ja s’han complert i donat per tancades, i les dues restants encara estan en curs, pel llarg desenvolupament que suposen». El director de Repsol va subratllar el comrpomís de la companyia en introduir tot tipus de millores.Font va dir que «des de fa quatre anys, rendim comptes a la societat del nostre entorn mitjançant el Pla de Sostenibilitat». El director del complex de Tarragona va destacar el compromís adquirit amb ajuntament de la zona per contractar personal coincidint amb les parades tècniques que periòdicament fa l’empresa. En la darrera es van fer prop de 1.500 contractes, dels quals «un 600 a treballadors locals».Per altra banda, i en relació a aspectes socials, el Pla del 2017 va suposar una inversió de 210.000 euros en programes culturals dels ajuntaments i la col·laboració amb associacions culturals, socials, esportives i educatives, amb una inversió de 703.000 euros.