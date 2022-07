La Terrassa Gaudí de Reus obrirà el pròxim dimarts amb un espai remodelat

El grup Perimar 2004 ha reformat el restaurant del Gaudí Centre i oferirà una carta amb productes de proximitat

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:25

El restaurant Terrassa Gaudí, ubicat al Gaudí Centre, obrirà les portes a partir de dimarts vinent, 5 de juliol. L'empresa adjudicatària del concurs que el passat novembre va convocar Redessa, Perimar 2004 SLU, ha dut a terme una remodelació de l'interior del local per a convertir-lo en un espai més il·luminat i diàfan. La nova proposta té l'objectiu de ser un lloc on els reusencs i els visitants puguin acudir en qualsevol moment del dia, bé sigui per dinar o sopar, o per fer el vermut al migdia.

Les obres per a reformar el restaurant i la manca de subministrament dels materials han comportat que aquest obri un mes després del que Víctor Rubio, administrador de l'empresa, preveia quan va guanyar el concurs públic per a la gestió de l'espai. Aquestes obres d'interiorisme han convertit el local en un espai amb molta llum i més diàfan que l'antic Gaudí Centre Reus.



El gerent del grup Perimar 2004 SLU va explicar en la presentació de les instal·lacions que «la remodelació que ha fet l'empresa tenia una premissa clara: donar més llum a l'espai i fer-lo més confortable, amb un ambient acollidor que faciliti la interacció i el converteixi en un nou punt de trobada de la ciutat».

A part de la inversió de l'empresa, Redessa, que gestiona l'espai per encàrrec de l'Ajuntament, va destinar 40.000 euros per a adequar instal·lacions com la cuina i, d'aquesta manera, «fer l'espai atractiu pels professionals de la restauració del territori», va recordar Teresa Pallarès, regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge i consellera delegada de Redessa.

Pel que fa a la proposta del grup, és un espai que oferirà tant l'opció de bar, per poder prendre el vermut, estar-hi a la tarda o després de sopar, com l'opció de restaurant, que oferirà un menú de migdia i una carta dinàmica i mediterrània que anirà canviant cada temporada.



Segons Rubio, els preus no seran molt alts perquè «pugui venir qualsevol persona», ja que un dels seus objectius, tal com explicava a Diari Més quan va convertir-se en l'empresa adjudicataria, és «apropar l'espai, on abans només uns quants sentien tenir l'exclusivitat de poder accedir». Segons l'administrador, el producte de proximitat serà un punt molt rellevant de la seva oferta gastronòmica, com l'avellana de Reus, l'oli Siurana o el vermut.

La superfície útil total de planta del local és de gairebé 225 metres quadrats, amb una terrassa de poc menys de 130 metres, i una zona exterior al sobreàtic, de 33,28 m². Aquest últim espai, que encara no està del tot llest, «estarà completament connectat amb el restaurant, però serà un espai per a utilitzar, sobretot, a l'hora del vermut. Ara bé, dependrà de l'època de l'any, perquè a l'estiu fa massa calor al migdia, no obstant això, s'adaptarà perquè sigui confortable durant tot l'any», va declarar Rubio.

La Terrassa Gaudí obrirà els dies laborables, de 12 del migdia a 12 de la nit; i els festius i caps de setmana fins a les 2 h. Pel que fa als treballadors, es preveu que el local compti amb unes 12 persones, cinc de les quals duran a terme les tasques de cuina. Una persona s'encarregarà de l'atenció, guia, acompanyament, control i accés al restaurant i les altres sis treballadors faran el servei a taula.

Per la seva part, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, va afirmar que «la recuperació de l'activitat d'aquest espai és una bona notícia per la ciutat, l'esperàvem tots. És un espai molt característic». Per a la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, «amb la posada en marxa del restaurant Terrassa Gaudí, el Gaudí Centre completa la seva oferta, tant per als visitants que arriben a la ciutat, com per als ciutadans de Reus i de la resta del territori». També per a Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació, l'obertura de l'espai és una bona notícia: «Ens alegra perquè aporta llocs d'ocupació, a la vegada que amplia l'oferta gastronòmica de la ciutat».

Actualment, l'empresa que s'instal·la a l'espai, que ha crescut molt durant aquests últims dotze anys, compta amb cinc establiments, tots a Miami Platja. Aquests ofereixen plats de cuina mediterrània i japonesa, cuina saludable i servei de cafè i cocteleria, entre d'altres.