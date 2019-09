Aena renuncia a implantar vols sense controlador a l'Aeroport de Reus

L’operador aeroportuari, que preveia activar el sistema el 2018, ha conclòs ara que «no és viable» ajustar-se als requisits tècnics

Actualitzada 27/09/2019 a les 13:47

Aena fa marxa enrere i no desplegarà a l'Aeroport de Reus el sistema de vols sense controlador, l'entrada en funcionament del qual s'havia fixat per al juliol de 2018 i restava pendent de materialització. Fonts de l'operador aeroportuari concreten al Diari Més que «després d'analitzar la situació i conforme al marc normatiu del Reial Decret 703/16, no es veu viable la implantació dels requisits tècnics per a la realització d'operacions sota regles de vol instrumental, sense controlador, i fora de l'horari de servei de trànsit aeri de l'Aeroport de Reus».La mesura havia estat plantejada per a determinats aeròdroms de l'Estat que no estan oberts les 24 hores, com és el cas de Reus, i s'orientava a permetre que vols d'assistència mèdica urgent i de trasllat d'òrgans, entre altres, fessin ús de les instal·lacions sense comptar amb el suport de la torre de control ni personal a terra. En el cas de la capital del Baix Camp, l'anunci de l'aplicació dels vols sense controlador va coincidir amb diversos episodis on, de manera voluntària, treballadors de l'Aeroport havien acudit al seu lloc de feina fora de la jornada laboral per facilitar donacions d'òrgans d'hospitals de la demarcació.Des d'Aena expliquen ara que el Reial Decret 703/16 «estableix els requisits que han de complir-se per a la realització d'operacions sota regles de vol instrumental per a assistència mèdica urgent, incloent el trasllat d'òrgans per a trasplantaments, quan sigui essencial un transport immediat i ràpid fora de l'horari», alguns dels quals l'Aeroport de Reus no podrà complir. Pel que fa a la situació en què queda ara Reus en relació als vols ambulància, les mateixes fonts precisen que «quant als vols d'assistència mèdica urgent i de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), aquests es realitzen dins de l'horari de servei de trànsit aeri i es continua amb l'estudi, juntament amb Enaire, d'altres possibilitats per realitzar-los fora de l'horari». Aena rebutja concretar, amb tot, quines són aquestes possibilitats que s'analitzen ni si poden acabar aplicant-se a Reus en breu.Segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), el 2018 els hospitals de la demarcació de Tarragona van obtenir un total de 10 donants de cadàver vàlids. La majoria, fins a 6 d'ells, procedien de l'Hospital Joan XXIII, altres 3 eren del Verge de la Cinta i l'últim, del Sant Joan de Reus. Tot i que no es comptabilitza la quantitat d'òrgans que pot aportar cada donant, acostumen a ser entre 1 i 8 i la mitjana se situa en 3,5 òrgans, depenent de l'edat i altres característiques que presenten els cadàvers. Alguns dels òrgans –l'OCATT no en concreta quants– van traslladar-se a través de vols a l'Aeroport de Reus.L'any passat, l'ONT havia estat ja notificada que «el Reial Decret es posaria en marxa mitjançant un procediment de l'horari operatiu fora de l'aeroport per garantir l'operació on no es disposés d'horari 24 hores», cosa que finalment no acabarà passant a Reus. En aquell mateix moment, fonts de la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) valoraven que el desplegament del sistema de vols sense controlador comportaria una «eliminació de capes de seguretat». En els vols instrumentals, que no es valen de les indicacions del controlador perquè no n'hi ha –empren guies mecàniques–, el pilot es limita a notificar l'èxit de les maniobres un cop aquestes han estat consumades.Sindicats han reclamat insistentment en els darrers temps una ampliació de l'horari operatiu de l'Aeroport de Reus. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, es va comprometre en el marc de la reunió de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus el passat mes d'abril a que «cap petició de vol ha de quedar desatesa. Per això, si apareix alguna companyia que vol volar en un horari determinat, Aena, la Taula i l'Aeroport s'adaptaran».