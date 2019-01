El restaurant del Gaudí Centre servirà els últims àpats el 6 de gener

L’establiment tanca després que els seus gestors, del grup Casa Coder, no hagin trobat cap opció seriosa per acordar un traspàs

Actualitzada 02/01/2019 a les 21:37

Mantenir l’activitat

L’edifici més visitat

Nova il·luminació

El restaurant del Gaudí Centre, la Capsa Gaudí Espai Gastronòmic, rebrà els seus darrers comensals el dia de Reis i tancarà dilluns vinent, 7 de gener. L’establiment posarà fi a l’activitat després que els seus gestors, del grup propietari de Casa Coder, no hagin trobat «cap oferta prou seriosa» per materialitzar-ne un traspàs. Fonts del mateix grup detallen al Diari Més que han formalitzat la voluntat de renúncia, la qual requereix sis mesos d’antelació, i que no continuaran al capdavant d’aquest negoci donades les dificultats de compatibilitzar-lo amb el dia a dia d’altres dos locals i perquè «fer pujar la gent és molt difícil».L’adjudicació del restaurant a aquest grup, Gaudí Up&Down, va fer-la l’Ajuntament de Reus al 2014 mitjançant un procediment negociat i després d’haver convocat un total de tres licitacions consecutives que van resultar desertes. La durada del contracte es va preveure inicialment fins al 31 de desembre del 2025. El preu del lloguer va fixar-se llavors a l’entorn dels 3.000 euros mensuals, uns 36.000 euros l’any. Entre altres qüestions, els plecs de condicions redactats per regir aquelles licitacions marcaven que l’oferta gastronòmica dels qui optessin a l’explotació del restaurant hauria de ser «de qualitat, vinculada a la cuina mediterrània i de mercat, i que abasti diversitat d’oferta i preu», que «no s’admetran propostes gastronòmiques del tipus menjar ràpid» i que «l’adjudicatària haurà d’oferir menús». Accedir a un traspàs hauria permès, qui el volgués tirar endavant, completar la concessió fins al 2025.Fonts municipals detallen que la concessió per l’explotació del restaurant del Gaudí Centre estableix que la renda fixada per contracte hagi de continuar abonant-se en els sis mesos posteriors a la data en què hagi tingut lloc la comunicació del tancament. I que, en cas que l’explotadora del restaurant no satisfés aquest punt, l’Ajuntament, a través de Redessa, seguiria el procediment previst per reclamar tota quantitat pendent. També que l’Ajuntament «té la intenció de mantenir la restauració al lloc i veurà com fer-ho possible». Una de les opcions que estan sent sospesades en aquests moments, tal com expliquen les mateixes fonts, és la de convocar un nou concurs públic perquè l’establiment reobri.Des del grup propietari de Casa Coder concreten que «el dia 6 farem l’últim servei i, després, plegarem» i precisen que «no es pot atendre tot a la vegada i s’ha de sacrificar alguna cosa» i que «està tot molt complicat i, allà dalt, una mica més. Els dies forts la gent puja però, la resta, no tant i es fa difícil». La plaça del Mercadal va viure una reconfiguració de terrasses a l’estiu que va limitar els metres corresponents a la del Gaudí Centre i altres negocis. Aquest fet, però, «no ens ha influït de manera negativa ni positiva, tot va continuar tal com estava fins llavors», apunten des del mateix grup.El servei de restauració localitzat a la part d’àtic del Gaudí Centre –que és de titularitat municipal, i d’aquí els sistemes d’adjudicació per explotar-lo– va ser concebut com un complement de l’oferta expositiva perquè els visitants de l’equipament hi trobessin un segon atractiu. El centre d’interpretació dedicat a l’arquitecte Antoni Gaudí continua sent la principal porta d’entrada de turisme a la ciutat i es perfila com la proposta patrimonial amb més visitants. Amb dades facilitades per l’Ajuntament, entre el juny i el juliol del 2018 hi havien passat 11.315 persones. Tot i continuar posicionat com a líder, i segons aquestes dades, el Gaudí Centre també va viure el passat estiu un lleuger descens en la xifra d’entrades comptabilitzades. En una dècada, ha registrat més de 750.000 visites.Recentment, i mitjançant una inversió de 10.000 euros, la façana del Gaudí Centre ha estrenat il·luminació incorporant un sistema d’enllumenat led i renovant la instal·lació original que tenia l’edifici des que es va obrir al públic, al 2007. Des del novembre, llueix una àmplia gamma cromàtica i ha guanyat possibilitats a nivell de colors, intensitat i freqüència de canvi de tonalitats. Aquesta nova versatilitat permetrà identificar-lo amb motius i campanyes concrets, com quan s’il·lumina el patrimoni per commemorar dates especials, com a mostra de solidaritat en campanyes determinades o altres esdeveniments. El nou enllumenat es pot apreciar cada dia des que es fa fosc fins tocades les dotze de la nit.