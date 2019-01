El 60% dels carrers del barri del Carme no compten amb cap botiga

L’AVV L’Harmonia reclama que la zona recuperi «la centralitat que va tenir» i s’obri a la resta de la ciutat per tal de propiciar la implantació d’establiments

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:30

Un total de 28 vies

Enderrocs de l’Incasòl

El barri del Carme no disposa de botigues en més de la meitat dels seus carrers. Un 60%, de fet, no acullen cap negoci. Les dades es desprenen, tal com assegura el president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, del Pla d’Obres aprovat al 2004 tot i que «ara seran pitjors». Machado reclama que aquesta zona de Reus «s’obri a la ciutat i estigui més connectada dins d’ella» per tal de «recuperar la centralitat que va tenir».El representant veïnal lamenta que la majoria de comerços i negocis s’ubiquen al carrer del Vent o al perímetre del barri, orientats a l’exterior. I explica, en aquest àmbit, que és necessari que se n’obrin «de tots els tipus per tal que els veïns hi puguin anar a comprar i que això també atregui compradors de fora».El raval de Jesús i el carrer del Vent són «els dos grans eixos vertebradors» i l’àrea que delimita el barri del Carme la integren 47 carrers. Fins a 28 dels carrers «no tenen botigues». Machado demana, en aquest sentit, que s’executi el Pla Urbanístic que «havia d’haver-se enllestit als 5 o 10 anys d’aprovar-se, i la data ja va passar al 2015» per millorar el barri «on s’ha fet poca cosa més enllà de la Patacada». El Carme té, segons les mateixes dades, uns 2.500 habitatges, un 7,7% dels quals ruïnosos. El 78% dels que són de quatre plantes o més no disposen d’ascensor, afegeix Machado, que diu que «amb la modificació en els PAU d’iniciativa pública hi ha previstos 14 nous habitatges i en els PAU d’iniciativa pública n’hi ha uns 200. Pel que fa a l’aparcament públic, la previsió és crear 186 places».En la línia de les obres pendents de materialitzar, L’Harmonia del Carme demana que es desafectin alguns dels habitatges que inicialment estava programat que anessin a terra. «Potser no cal fer desaparèixer 14 cases per obrir un carrer, especialment si són d’obra nova. Ni tampoc cal tenir cases afectades durant fins a deu anys», precisa Machado. L’Ajuntament manté ara litigis amb algun dels propietaris que, en sentit contrari, demana ser expropiat com abans millor si és que casa seva ha de ser en algun moment enderrocada per dur a terme una de les intervencions al barri. L’Associació de Veïns reivindica igualment la creació d’una taula de treball amb l’Ajuntament per tal de donar sortida a les principals inquietuds del barri.En un altre ordre de coses, els enderrocs pendents a l’entorn del carrer Closa de Freixa i adjudicats fa setmanes mitjançant el sistema de licitació per l’Incasòl començaran, tal com precisa Machado, a principis de gener, a partir del dia 6.